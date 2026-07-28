La desmedida reacción de Rosalía al ver la bandera de Argentina en Chile: qué hizo La artista española se presentó en Chile y tuvo un inesperado intercambio con la persona que asistió con los colores argentinos. Agregar C5N en









Rosalía, reaccionó a la bandera Argentina. Redes sociales

El escándalo con Rosalía no deja de crecer y ahora la acusan en Chile por haber mencionado a Argentina tras ver una bandera en uno de sus shows. La cantante intenta reivindicarse luego de haber reposteado un video con una burla hacia el país, pero del otro lado de la cordillera no se lo perdonan.

La artista española se presentará en Argentina el 1, 2, 4 y 6 de agosto, luego de haber compartido en sus redes un video de la actriz Mia Khalifa en el que se burlaba de la derrota de la Selección argentina ante España, con la canción La Perla de fondo. La publicación incluía un texto que decía que todo era mejor después de que las "perlas" perdieran.

A pesar de la polémica, Rosalía tendrá sus cuatro shows con entradas agotadas y no habrá devoluciones. Quienes ya compraron los tickets solo tienen la opción de revenderlos o, directamente, no asistir a los recitales.

La mina nos mencionó a propósito, para dar paso al abucheo y los insultos… pic.twitter.com/IludcsslUQ — César Bayarsky (@Cesarbay) July 27, 2026 "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí", comentó Rosalía al ver una bandera celeste y blanca entre el público. Sin embargo, la reacción fue inesperada: comenzaron a escucharse abucheos, que no solo estuvieron dirigidos a la cantante, sino también a Argentina.

El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina La cantante española fue cancelada por algunos argentinos por haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa en donde hablaba mal del país. Eso la gente no se lo perdona y le dejaron un durísimo comentario en su último posteo para dejarle en claro su postura. “No sos bienvenida”.

Las redes sociales no se apiadan de nadie y se volvieron un infierno para la española. Recibió muchos mensajes negativos respecto a su estadía en Argentina. Esto hizo fomentar más el hate y los comentarios positivos se perdieron. Redes sociales