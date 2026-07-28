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Son una de las parejas más queridas, atraviesan una crisis y él ya está en una app para citas

Los indicios sobre el distanciamiento crecieron tras la viralización de una imagen que alimentó diversas versiones.

La reconocida pareja vive un momento particular ante la difusión de un documento inédito.

La reconocida pareja vive un momento particular ante la difusión de un documento inédito.

La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que, en los últimos días, crecieran con fuerza las versiones de una ruptura sentimental. La pareja, que había conquistado a miles de seguidores desde que hizo pública su historia de amor, enfrenta ahora una ola de especulaciones alimentadas por nuevas imágenes y por versiones surgidas tanto en programas de televisión como en las redes sociales.

La foto en Raya y la confirmación de LAM sellaron el final de uno de los romances más comentados del año.
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Se filtró la foto que confirma la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones oficiales sobre su situación sentimental, en las últimas horas apareció una fotografía que desató una verdadera revolución entre los fanáticos. La imagen, que rápidamente se viralizó en X, alimentó las hipótesis sobre el presente del piloto argentino y abrió un nuevo capítulo en una historia que sigue generando enorme repercusión.

Qué dicen los rumores de separación de Franco Colapinto y Maia Reficco

Las versiones sobre la separación comenzaron a tomar fuerza cuando el panelista Pepe Ochoa, en LAM, aseguró que Franco Colapinto y Maia Reficco habrían puesto punto final a su relación después de varios meses de noviazgo. Según explicó al aire, la decisión estaría vinculada principalmente con las exigencias profesionales del piloto de Alpine y la dificultad para sostener el vínculo debido a la distancia y a las agendas de ambos.

Durante esa emisión, Ochoa brindó detalles que rápidamente fueron replicados por numerosos medios. "Él está en una crisis personal muy fuerte", afirmó el periodista. Luego agregó otra frase que tuvo amplia repercusión: "Estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia".

Además, sostuvo que "hace mucho tiempo que no la ve", reforzando la idea de que los compromisos deportivos y laborales terminaron desgastando la relación. Esas declaraciones fueron acompañadas por otros integrantes del programa, quienes coincidieron en que el romance venía mostrando señales de enfriamiento desde hacía varias semanas.

La captura que generó el revuelo: una foto de Franco Colapinto en una app de citas.

La captura que generó el revuelo: una foto de Franco Colapinto en una app de citas.

Cuando todavía no existía una confirmación oficial de la ruptura, una nueva imagen comenzó a circular en la red social X. Allí apareció un supuesto perfil de Franco Colapinto dentro de una exclusiva aplicación de citas utilizada por celebridades, donde el piloto figura identificado como conductor de Fórmula 1, con 23 años, y ubicado en Budapest, ciudad en la que se encontraba el último fin de semana con motivo del Gran Premio de Hungría.

La fotografía fue interpretada por miles de usuarios como una señal de que el argentino ya estaría dispuesto a conocer nuevas personas tras el final de su relación. Sin embargo, hasta el momento el piloto no confirmó públicamente la autenticidad de esa cuenta ni realizó comentarios sobre la imagen viralizada.

La difusión de esa fotografía también dio origen a otra teoría que rápidamente ganó espacio en las redes sociales. Varios usuarios observaron que, debido a las restricciones de seguridad de esa aplicación —que impide realizar capturas de pantalla convencionales—, la imagen habría sido fotografiada desde otro teléfono celular. A partir de ese detalle comenzaron las especulaciones acerca de quién pudo haber tomado la fotografía y filtrarla.

Franco Colapinto y Maia Reficco.

Franco Colapinto y Maia Reficco.

Algunos internautas compararon la mano visible en la imagen, el color de las uñas y la funda del teléfono con publicaciones recientes de Maia Reficco, sugiriendo que podría haber sido ella quien obtuvo la fotografía. No obstante, no existe ninguna evidencia que confirme esa hipótesis, por lo que se trata únicamente de una conjetura difundida por usuarios de redes sociales.

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