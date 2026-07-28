Un repartidor necesita entregar más de 450 pedidos al mes para mantener un hogar El dato corresponde al Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP) realizado por la Fundación Encuentro. El ingreso por entrega, sin propina, alcanza los $3.165. El panorama es heterogéneo entre plataformas y la actualización del valor del pedido en una de ellas amortigua parcialmente los efectos de la inflación. La cantidad de horas mínimas de trabajo ya superan las 12. Por Agregar C5N en









Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 320 pedidos.

El Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP) realizado por la Fundación Encuentro mostró la dura realidad que viven los trabajadores de aplicación, que en marzo tuvieron que entregar más de 450 pedidos al mes para mantener un hogar tipo en argentina. El detalle marca que el cobro por entrega, sin propina, promedia los $3.165 y la cantidad de horas mínimas de trabajo ya superan las 12.

El APP relaciona el valor de un pedido promedio en plataformas de delivery con distintas canastas de consumo e ingresos de referencia con el objetivo de "ofrecer un umbral económico para estimar cuántos pedidos debe realizar un repartidor para alcanzar niveles mínimos de subsistencia y reproducción de la vida cotidiana".

En la tercera estimación, correspondiente al primer trimestre de 2026, el APP se mantuvo relativamente estable respecto del trimestre anterior. Si bien durante enero y febrero se observó un aumento de la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar la mayoría de los umbrales económicos, en marzo el coeficiente vuelve a descender como consecuencia de la actualización del valor del pedido promedio en una de las plataformas.

El detalle del trabajo marca que para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes, el coeficiente pasa de 454 pedidos en diciembre de 2025 a 453 pedidos en marzo de 2026, lo que implica una reducción de un pedido. Dicho resultado contrasta con la evolución del resto de los indicadores, que en su mayoría muestran aumentos moderados.

La Canasta Básica Total individual pasa de 140 a 147 pedidos, mientras que la Canasta Básica Alimentaria individual aumenta de 63 a 67 pedidos. En el caso de los costos de crianza, cubrir la canasta correspondiente a un niño promedio pasa de 170 a 175 pedidos y la de un bebé de 152 a 156 pedidos.