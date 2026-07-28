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Reconocido conductor argentino se casó en secreto con su novia en Italia

Ángel de Brito confirmó la noticia y reveló que tampoco le contó a sus compañeros del canal. Decidieron que sea completamente íntimo y cuando regresen al país, harán una celebración con sus amigos.

El conductor se casó en secreto en Italia.

El conductor se casó en secreto en Italia.

Pexels

El conductor Claudio Rígoli decidió casarse en Italia con su novia Elisa en una ceremonia única en la costa italiana y nadie se enteró. El conductor, fiel a su estilo reservado, mantuvo todo en secreto y, cuando vuelvan a Argentina, harán un evento más masivo para su entorno.

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La noticia fue confirmada por LAM, quien dio los detalles de cómo había sido todo. La periodista Pilar Smith contó: “Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”.

Ese día, Esteban Mirol, otro conductor reconocido del canal, contó en LAM que tampoco sabía: “No sabía nada. Toda su vida fue súper reservado”. Previamente, Rígoli había contado que se iba de vacaciones con Elisa, su pareja desde 2023, pero sin contar que iba a casarse.

Smith agregó: "Le escribieron de Canal Nueve y no contestó a nadie. Estamos tratando de armar la historia, porque tenemos poca información”.

Flor Vigna destruyó a Nicolás Cabré y contó cómo fue trabajar con él: "Me arrepiento de..."

La bailarina Flor Vigna dio todo en su primer día de la Casa de los Famosos y contó todos los detalles de su mala relación con Nicolás Cabré. Ambos trabajaron juntos en la novela Mi hermano es un clon y tuvieron muchos encontronazos. “Es neurótico. Es mala persona”, disparó sin filtro.

En el reality, le contó a una de sus compañeras lo mal que la pasó cuando protagonizó la novela: "En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor".

"Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas", contó y no sorprendió a muchas personas porque ya se conocía el carácter del actor.

También se culpó a sí misma: “Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa".

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