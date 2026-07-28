Villa Gesell: se negó a declarar Lucía Sosa, la madre acusada de matar a su beba de dos años

La mujer, investigada por el fallecimiento de Isabela, había sido citada a prestar declaración indagatoria en la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada (UFI) N°6. Luego, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, en General Madariaga. Está imputada por abandono de persona seguido de muerte.

Lucía Sosa, investigada por el fallecimiento de su hija Isabela, se negó a declarar después de ser detenida por personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) . Luego, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, en General Madariaga. Está imputada por abandono de persona seguido de muerte.

Desde Villa Gesell, la periodista Jimena Paternoster informó para C5N que "por el poco tiempo que estuvo dentro se negó a declarar, la trasladaron a la Comisaría de la Mujer, donde pasó la noche en la localidad de Madariaga" .

"Primero la revisó un médico, como parte del protocolo, luego se entrevistó con un defensor oficial y después era tiempo que presatara declaración indagatoria frente al fiscal Calderón pero a los cinco minutos salió de la Fiscalía N°6 de Villa Gesell", añadió. "Se negó a declarar", confirmó el periodista Diego Gabriele.

Sosa había llevado a la niña sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. En su relato a los médicos, afirmó que la pequeña sufrió una broncoaspiración con su mamadera . Sin embargo, el estudio forense determinó que la víctima murió a causa de una hipoxemia. Esta falta de oxígeno en sangre , provocada por una asfixia obstructiva , desencadenó un paro cardíaco letal.

El caso cobró mayor relevancia por los antecedentes de la acusada. La Justicia ya la había investigado por las muertes de otras dos hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por uno de esos expedientes, Sosa estuvo presa casi dos años y luego resultó absuelta en un juicio en Mar del Plata.

Habló el hijo de la mujer investigada por la muerte de una beba en Villa Gesell: "A mi también me quiso matar"

Lucas Ruiz es el hijo biológico de Lucía Sosa, la mujer de 44 años que es investigada por la muerte de una beba de dos años en Villa Gesell. La menor ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia y el caso volvió a poner bajo la lupa los antecedentes judiciales de la mujer, quien años atrás fue investigada junto a su pareja por el fallecimiento de otras dos hijas, de 11 y 5 meses. Ambos fueron sometidos a juicio en 2016 y finalmente resultaron absueltos.

En medio de la investigación actual, Lucas decidió hablar públicamente y brindó un desgarrador testimonio a C5N, acompañado por su abogada. El joven fue separado de su familia biológica cuando era muy pequeño, luego de que se detectara un contexto de violencia en el hogar.

“Elegí hablar porque busco justicia por mí y por mis hermanos. Es una mujer que nos hizo mucho daño, nos lastimó mucho a todos nosotros, nos hizo pasar años muy dolorosos. Pese a las quejas nunca tuvimos una respuesta”, afirmó.

Lucas aseguró que no tiene dudas sobre la responsabilidad de su madre biológica en la muerte de sus hermanas. “No tengo ninguna duda que mi madre biológica es la responsable del asesinato de mis tres hermanas. Tenemos todas las pruebas. Ella es la que nos ha dañado. Estaba todo planificado de la misma manera. El orden de los fallecimientos se da de la misma manera. Ella es la que los lleva al hospital”, sostuvo.

El joven también relató que, cuando tenía apenas 21 días de vida, fue internado por un grave cuadro respiratorio. “Yo fui uno de los intentos. A los 21 días de nacido fui uno de los intentos de Lucía. Ingresé al hospital con un paro respiratorio por un intento de Lucía”, expresó.

En ese sentido, agregó: “A una de mis hermanas también la quisieron ahogar. Lucía la intentó asesinar y no pudo. Siempre era tapándonos la boca, cortándonos la respiración, ahogándonos. Yo lo viví y fui parte de uno de los intentos. Con 21 días entré con un cuadro de asfixia al hospital materno de Mar del Plata”.