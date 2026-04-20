20 de abril de 2026 Inicio
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A cuánto llega el pago del monotributo de ARCA en mayo 2026

Para los pequeños contribuyentes, conocer el monto a abonar es vital para mantener la regularidad fiscal y evitar intereses por pagos fuera de término.

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¿Cuánto saldrá el Monotributo de ARCA a partir del mes próximo?

¿Cuánto saldrá el Monotributo de ARCA a partir del mes próximo?

  • El incremento del 14,3% responde a la normativa de movilidad vigente para el primer semestre del año.
  • Cada pago mensual incluye obligatoriamente el aporte al SIPA y la cobertura de Obra Social, además del componente impositivo nacional.
  • La Categoría A se sitúa en $42.386,74 y la Categoría B en $48.250,78, montos unificados tanto para servicios como para venta de bienes.
  • ARCA recomienda la utilización del Volante Electrónico de Pago (VEP) o el débito automático para agilizar la acreditación y acceder a bonificaciones.

En este abril de 2026, los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado ya comienzan a proyectar sus costos fijos de cara al próximo mes. Con ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) en la cabecera, el esquema de pagos del Monotributo para mayo presenta actualizaciones que responden a la movilidad de las escalas y a los ajustes en los componentes impositivo, previsional y de salud.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  
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El nuevo organismo ha enfatizado la simplificación de los procesos digitales, pero la actualización de los montos sigue ligada a las normativas de ingresos brutos anuales y a la categoría en la que se encuentre cada prestador de servicios o vendedor de bienes.

Qué monto se paga en el monotributo de ARCA en mayo 2026

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La simple manera para pagar el monotributo si se te venció.

La simple manera para pagar el monotributo si se te venció.

A partir de mayo de 2026, los contribuyentes del régimen simplificado deberán afrontar el nuevo esquema de pagos tras la actualización del 14,3%, un ajuste vinculado a la evolución inflacionaria del último semestre. La cuota mensual, que integra el impuesto, el aporte jubilatorio (SIPA) y la obra social; presenta valores diferenciados según la actividad desarrollada.

Esta actualización busca mantener el equilibrio fiscal del sistema mientras garantiza que los trabajadores independientes conserven sus beneficios previsionales y de salud en el actual contexto económico.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en mayo 2026

  • Categoría A: $42.386,74 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría B: $48.250,78 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes).
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes).
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes).
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes).
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes).
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes).
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes).
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes).
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes).
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