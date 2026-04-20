A cuánto llega el pago del monotributo de ARCA en mayo 2026 Para los pequeños contribuyentes, conocer el monto a abonar es vital para mantener la regularidad fiscal y evitar intereses por pagos fuera de término. Por + Seguir en







¿Cuánto saldrá el Monotributo de ARCA a partir del mes próximo?

El incremento del 14,3% responde a la normativa de movilidad vigente para el primer semestre del año.

Cada pago mensual incluye obligatoriamente el aporte al SIPA y la cobertura de Obra Social, además del componente impositivo nacional.

La Categoría A se sitúa en $42.386,74 y la Categoría B en $48.250,78, montos unificados tanto para servicios como para venta de bienes.

ARCA recomienda la utilización del Volante Electrónico de Pago (VEP) o el débito automático para agilizar la acreditación y acceder a bonificaciones. En este abril de 2026, los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado ya comienzan a proyectar sus costos fijos de cara al próximo mes. Con ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) en la cabecera, el esquema de pagos del Monotributo para mayo presenta actualizaciones que responden a la movilidad de las escalas y a los ajustes en los componentes impositivo, previsional y de salud.

El nuevo organismo ha enfatizado la simplificación de los procesos digitales, pero la actualización de los montos sigue ligada a las normativas de ingresos brutos anuales y a la categoría en la que se encuentre cada prestador de servicios o vendedor de bienes.

Qué monto se paga en el monotributo de ARCA en mayo 2026 arca La simple manera para pagar el monotributo si se te venció. A partir de mayo de 2026, los contribuyentes del régimen simplificado deberán afrontar el nuevo esquema de pagos tras la actualización del 14,3%, un ajuste vinculado a la evolución inflacionaria del último semestre. La cuota mensual, que integra el impuesto, el aporte jubilatorio (SIPA) y la obra social; presenta valores diferenciados según la actividad desarrollada.

Esta actualización busca mantener el equilibrio fiscal del sistema mientras garantiza que los trabajadores independientes conserven sus beneficios previsionales y de salud en el actual contexto económico.