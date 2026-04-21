Caso Nora Dalmasso: comienza el jury contra los tres fiscales

Se realizarán cinco audiencias desde el 21 al 27 de abril contra Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles, quienes están acusados de negligencia y mal desempeño.

A casi 20 años del crimen de Nora Dalmasso, comienza el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles acusados de mal desempeño y negligencias por haber dejado en libertad al sospechoso que fue identificado por una muestra de ADN.

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El Jury se lleva adelante en la Legislatura Unicameral de Córdoba y será del 21 al 27 de abril . Se espera que declaren 37 testigos entre los que se encuentran el viudo Marcelo Macarrón y los hijos de Nora, Facundo y Valentina . Luego de las cinco jornadas, se fijará una fecha para los alegatos, la deliberación y la sentencia para determinar si los fiscales son absueltos o destituidos.

El procedimiento estipula que debe resolverse antes de los cuatro meses, por lo que la definición será antes del 28 de mayo por el hecho ocurrido en el Golf Club de Río Cuarto.

Lo que considera la acusación es que los tres fiscales “solo orientaron la investigación para culpar a la familia”, lo que llevó a que Facundo Macarrón quede acusado en primer lugar y luego el esposo de Nora, el cual fue llevado a juicio.

En 2024, la Justicia le dio el caso a Pablo Jávega para que tome el caso con perspectiva de género para dar a conocer el asesino. El nuevo investigador recoletó pruebas de ADN que determinaron tres muestras, levantadas en la escena del crimen, dos en el cinto de la bata y una en la zona íntima que correspondían a Roberto Bárzola, el empleado de refacciones en la casa.

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El fiscal Di Santo llevó la causa entre 2006 y 2015 acusó al pintor Gastón Zárate, liberado luego de una marcha multitudinaria y por falta de pruebas. Luego fue quien acusó a Facundo, el hijo de Nora. Mientras que, Miralles estuvo de 2016 a 2017 y aseguró que todo había sido un crimen por encargo con la ayuda de un sicario.

Por último, el fiscal Pizarro aseguró que Marcelo Macarrón había viajado de forma clandestina a Punta del Este luego de cometer el crimen y luego volvió a Uruguay para jugar un torneo de Golf.

El nuevo fiscal Jávega pidió llevar a juicio al parquetista Roberto Bárzola por “abuso sexual seguido de muerte”. Pidió no dar por terminada la causa, la cual está bajo revisión. Mientras que la defensa de los fiscales asegura que “se defenderán con la verdad y demostrarán que trabajaron acorde a las reglas”.