ANSES ofrece $120.000 en noviembre 2025: a quién está destinado y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que los jubilados y pensionados podrán seguir accediendo al reintegro de hasta $120.000 en noviembre por compras realizadas con tarjeta de débito. Se trata del programa Beneficios Anses, destinado a reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.
Freepik
Quiénes pueden acceder a los $120.000 de ANSES en noviembre 2025
El monto máximo mensual que ANSES puede reintegrar a los beneficiarios es de hasta $120.000 por persona en los rubros de alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, ferreterías, perfumerías y librerías.
El programa está dirigido a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez o Madres de siete hijos.
No es necesario realizar inscripción ni declaración, ya que el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios activos en la base de datos de ANSES.
Cómo acceder a Beneficios ANSES
Para acceder al reintegro, los jubilados solo deben:
- Usar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde ANSES deposita su haber mensual.
- Realizar compras en comercios, supermercados, farmacias y locales adheridos al programa “Beneficios ANSES”.
- Pagar con débito directo (no con crédito ni billeteras virtuales).
- Esperar la acreditación automática del reintegro, que se realiza dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la compra.