ANSES ofrece $120.000 en noviembre 2025: a quién está destinado y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata este monto y a qué grupo está destinado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que los jubilados y pensionados podrán seguir accediendo al reintegro de hasta $120.000 en noviembre por compras realizadas con tarjeta de débito . Se trata del programa Beneficios Anses , destinado a reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El monto máximo mensual que ANSES puede reintegrar a los beneficiarios es de hasta $120.000 por persona en los rubros de alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, ferreterías, perfumerías y librerías.

El programa está dirigido a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez o Madres de siete hijos.

No es necesario realizar inscripción ni declaración, ya que el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios activos en la base de datos de ANSES.

Cómo acceder a Beneficios ANSES

Para acceder al reintegro, los jubilados solo deben: