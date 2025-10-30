30 de octubre de 2025 Inicio
ANSES ofrece $120.000 en noviembre 2025: a quién está destinado y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata este monto y a qué grupo está destinado.

Anses explicó a qué grupo le corresponde cobrar $120.000 extra en noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un reintegro de hasta $120.000 en noviembre para los jubilados y pensionados por el programa Beneficios ANSES.
  • Se trata de una ayuda esencial para reforzar el bolsillo de los adultos mayores.
  • Alcanza los rubros de alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, ferreterías, perfumerías y librerías.
  • El reintegro se acredita de forma automática y sin inscripción previa, cada vez que el titular realiza una compra en un comercio adherido al plan “Beneficios ANSES”.
El refuerzo extraordinario busca sostener el poder de compra frente a la inflación.
A cuánto llega la mínima de la jubilación de ANSES con el bono de $70.000 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que los jubilados y pensionados podrán seguir accediendo al reintegro de hasta $120.000 en noviembre por compras realizadas con tarjeta de débito. Se trata del programa Beneficios Anses, destinado a reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
Quiénes pueden acceder a los $120.000 de ANSES en noviembre 2025

El monto máximo mensual que ANSES puede reintegrar a los beneficiarios es de hasta $120.000 por persona en los rubros de alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, ferreterías, perfumerías y librerías.

El programa está dirigido a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez o Madres de siete hijos.

No es necesario realizar inscripción ni declaración, ya que el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios activos en la base de datos de ANSES.

Cómo acceder a Beneficios ANSES

Para acceder al reintegro, los jubilados solo deben:

  • Usar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde ANSES deposita su haber mensual.
  • Realizar compras en comercios, supermercados, farmacias y locales adheridos al programa “Beneficios ANSES”.
  • Pagar con débito directo (no con crédito ni billeteras virtuales).
  • Esperar la acreditación automática del reintegro, que se realiza dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la compra.
