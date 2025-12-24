24 de diciembre de 2025 Inicio
Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para este grupo de beneficiarios.

Por
Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) envió un mensaje clave para todos los jubilados y pensionados.
  • El comunicado busca alertar a los beneficiarios de posibles estafas en nombre del organismo.
  • En ese sentido, se recuerda que Anses nunca solicita datos personales ni bancarios por teléfono.
  • Además, se aclaró que existen canales oficiales para realizar las denuncias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de pagos de diciembre. Y en el marco del cierre del 2025, el organismo difundió un mensaje dirigido especialmente a los jubilados y pensionados, con el objetivo de prevenirlos ante intentos de estafas en nombre de Anses.

Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.
ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Jubilados ANSES
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El mensaje de ANSES para los jubilados

Anses reiteró que nunca, por ningún motivo se comunica con los beneficiarios para solicitar datos personales, claves ni información bancaria. No realiza llamados telefónicos, no envía correos electrónicos, ni mensajes por redes sociales o texto con pedidos de este tipo.

La advertencia surge tras detectarse intentos de estafa, en los que personas se hacen pasar por supuestos empleados del organismo y prometen beneficios económicos vinculados a las fiestas o a pagos especiales. Desde ANSES remarcaron que toda información válida se publica únicamente a través de sus canales oficiales y que no existen gestiones privadas para acceder a cobros extra.

Además, el organismo recordó que existen canales formales para realizar denuncias ante este tipo de situaciones. Los jubilados pueden hacerlo desde mi Anses, de manera presencial en oficinas del organismo, por correo postal o a través de la línea telefónica 130.

