Cuáles serán las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

El organismo fiscal conservará los valores de agosto vigentes hasta fines de enero de 2026, dado que la actualización se realiza de manera semestral.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó recientemente los nuevos valores de ingresos para cada categoría del régimen del monotributo, que comenzarán a regir a partir de septiembre de este año. Esta actualización resulta clave para los contribuyentes, ya que determina los límites de facturación que permiten permanecer en cada categoría. La medida busca adecuar los parámetros del sistema a la realidad económica actual, promoviendo mayor equidad y eficiencia en la recaudación.

¿Cómo puedo saber si tengo deudas con ARCA?
A partir de esta confirmación, también se modifican los montos que los contribuyentes deben abonar mensualmente para mantenerse dentro del monotributo. El ajuste en las cuotas responde al incremento de los topes de ingresos, lo que supone una adecuación de las obligaciones fiscales de quienes integran el régimen. Por esta razón, cada contribuyente debe revisar su situación individual para verificar que su facturación se mantenga dentro de los nuevos límites, evitando recategorizaciones o exclusiones.

La actualización de los valores de ingresos y de las cuotas constituye un proceso regular que garantiza la vigencia del monotributo como un sistema simplificado para pequeños contribuyentes. ARCA remarca la importancia de que los monotributistas se mantengan atentos a estas modificaciones con el fin de cumplir de manera correcta y puntual con sus obligaciones. El propósito es asegurar que el régimen siga siendo una alternativa accesible y efectiva para quienes desarrollan actividades económicas de menor escala.

Monotributo
Cuáles son las escalas del monotributo para septiembre 2025

Con el aumento de este mes, las categorías del monotributo y sus respectivos ingresos brutos quedarán de la siguiente manera en septiembre:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Los cambios en los ingresos brutos entran en vigencia para los monotributistas a partir de septiembre, en el marco de un proceso de actualización que busca adaptar el sistema a la realidad económica del país. El objetivo es que las obligaciones resulten más justas y proporcionales a los niveles de facturación, por lo que se vuelve imprescindible que cada contribuyente conozca los nuevos valores y controle su situación para evitar inconvenientes.

Monotributo
En la categoría más baja, el nuevo tope de ingresos brutos se fijó en $8.992.597,87, y superarlo puede implicar una recategorización automática con el consiguiente aumento en la cuota mensual. En los niveles intermedios también se definieron cambios importantes, con un límite máximo de $13.175.201,52. Mantenerse por debajo de este valor resulta esencial para evitar modificaciones inesperadas en las obligaciones fiscales.

Un escalón más arriba, el tope de ingresos brutos asciende a $18.473.166,15. Para quienes registran facturación superior a los niveles iniciales, el cumplimiento de este límite es clave, ya que la agencia recaudadora realiza un control constante y riguroso. Asimismo, en los tramos más altos, el nuevo máximo quedó establecido en $26.977.793,60, cifra que representa un punto de inflexión para muchos contribuyentes.

Monotributo
Los ingresos aún mayores cuentan con topes fijados en $40.431.835,35 y $61.344.853,64, lo que exige especial atención a la liquidación de impuestos para evitar irregularidades. Estos valores marcan un ajuste considerable en las obligaciones de quienes se encuentran en sectores con mayor capacidad de facturación, demandando un seguimiento estricto de las finanzas.

Finalmente, los contribuyentes con volúmenes de facturación más elevados dentro del monotributo tienen ahora un límite máximo de $94.805.682,90. Superar esta cifra significaría la exclusión del régimen simplificado y el paso a un sistema tributario más complejo, con mayores exigencias impositivas y administrativas.

