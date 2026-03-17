17 de marzo de 2026 Inicio
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Monotributo de ARCA: cómo quedaría tu jubilación según los montos actualizados en marzo 2026

El cálculo de la jubilación de los monotributistas es distinto al de empleados en relación de dependencia. Cuánto se cobra según la categoría.

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  • El momento de jubilarse suele generar dudas entre quienes desarrollaron su actividad laboral bajo el régimen de monotributo.
  • Si bien el sistema previsional establece reglas generales para todos los trabajadores, en el caso del monotributo existen mecanismos específicos que determinan el valor del beneficio.
  • Los requisitos para acceder a la jubilación dentro del régimen del monotributo son los mismos que rigen para los trabajadores en relación de dependencia.
  • Esto significa que el monto de la jubilación depende directamente de la categoría en la que se realizaron los aportes durante la trayectoria laboral.

El momento de jubilarse suele generar dudas entre quienes desarrollaron su actividad laboral bajo el régimen de monotributo. A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, el cálculo del haber inicial tiene ciertas particularidades que dependen del tipo de aportes realizados durante la vida laboral.

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Es decir, si bien el sistema previsional establece reglas generales para todos los trabajadores, en el caso del monotributo existen mecanismos específicos que determinan el valor del beneficio.

Los requisitos para acceder a la jubilación dentro del régimen del monotributo son los mismos que rigen para los trabajadores en relación de dependencia. En ambos casos se exige haber alcanzado la edad mínima y contar con los años de aportes requeridos por el sistema previsional.

Monotributo
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A cuánto llegaría la jubilación de los monotributistas de ARCA tras la actualización de marzo 2026

Actualmente, la edad jubilatoria es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Además, se deben acreditar 30 años de aportes registrados para poder iniciar el trámite y acceder al beneficio.

Sin embargo, el cálculo del haber inicial tiene importantes diferencias si se compara con los trabajadores en relación de dependencia. En el caso de estos últimos, el monto de la jubilación se determina a partir del promedio de las últimas 120 remuneraciones registradas.

En cambio, para los monotributistas y los trabajadores autónomos, el sistema utiliza un esquema diferente. En lugar de considerar salarios reales, el cálculo se realiza a partir de una renta presunta establecida para cada categoría del régimen.

Esto significa que el monto de la jubilación depende directamente de la categoría en la que se realizaron los aportes durante la trayectoria laboral. En términos generales, quienes aportaron durante muchos años en las categorías más bajas suelen acceder a la jubilación mínima.

Un ejemplo de esta situación se observa en quienes permanecieron durante gran parte de su actividad en la categoría A. En estos casos, el haber jubilatorio corresponde al valor mínimo establecido por el sistema previsional.

En marzo de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un total de $439.600,88. Este monto se compone de la jubilación mínima, que tras el ajuste del 2,9% por IPC se ubica en $369.600,88, más el bono de $70.000 que el Gobierno decidió mantener inalterado.

En las categorías superiores del monotributo, el monto final puede variar según la trayectoria laboral de cada contribuyente. Por ese motivo, el nivel de aportes efectuados a lo largo del tiempo resulta determinante para estimar el haber previsional que se recibirá al momento de jubilarse.

Además, las jubilaciones de los monotributistas también se encuentran alcanzadas por la ley de movilidad, que establece actualizaciones periódicas de los haberes previsionales.

Con la escala vigente, los aportes jubilatorios del monotributo son los siguientes:

  • Categoría "A": $15.616,17
  • Categoría "B": $17.177,79
  • Categoría "C": $18.895,57
  • Categoría "D": $20.785,13
  • Categoría "E": $22.863,64
  • Categoría "F": $25.150,00
  • Categoría "G": $35.210,00
  • Categoría "H": $49.294,00
  • Categoría "I": $69.011,60
  • Categoría "J": $96.616,24
  • Categoría "K": $135.262,74

Estos montos representan el componente previsional que se destina al sistema jubilatorio dentro del pago mensual del monotributo.

Debido a que cada categoría tiene un nivel de aporte diferente, el monto que se obtiene al momento de jubilarse también puede variar. Por ese motivo, el recorrido laboral dentro del régimen simplificado resulta un factor importante para determinar el haber previsional futuro.

Monotributo
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