15 de marzo de 2026 Inicio
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ARCA alerta por una nueva estafa por mail: qué debés hacer si te llegó

La recomendación fundamental es no interactuar con estos mensajes, no descargar archivos adjuntos y realizar cualquier trámite de seguridad ingresando manualmente en la dirección oficial del organismo.

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Alerta de estafas: ARCA emitió un comunicado.

Alerta de estafas: ARCA emitió un comunicado.

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  • Detectaron una estafa de phishing que usa el nombre de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para pedir una falsa actualización de clave fiscal.
  • El engaño llega por correo electrónico con un enlace a un sitio falso que imita el portal oficial.
  • Si se ingresan CUIT y contraseña, los estafadores pueden robar datos personales y fiscales.
  • Recomiendan no abrir enlaces sospechosos y cambiar la clave fiscal si se compartió información.

En los últimos días se detectó una nueva campaña de phishing dirigida a contribuyentes que utiliza como señuelo una supuesta renovación obligatoria de la clave fiscal. El engaño comienza con un correo electrónico fraudulento que simula ser un comunicado oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se advierte con tono de urgencia que, por motivos de seguridad, es necesario actualizar las credenciales de acceso de forma inmediata.

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La estafa se activa a través de un enlace incluido en el cuerpo del mensaje. Al hacer clic, el usuario es redirigido a un sitio web falso que replica casi exactamente el diseño, los colores y los logotipos del portal oficial del organismo. El objetivo es que la víctima ingrese su clave fiscal y otros datos personales, permitiendo a los ciberdelincuentes capturar esa información y acceder a declaraciones juradas, datos sensibles e incluso a posibles vinculaciones con cuentas bancarias.

ARCA
La decisión fue tomada en el marco del análisis del cumplimiento fiscal y con el objetivo de facilitar el proceso administrativo ante la proximidad de los plazos originales.

La decisión fue tomada en el marco del análisis del cumplimiento fiscal y con el objetivo de facilitar el proceso administrativo ante la proximidad de los plazos originales.

Frente a esta situación, especialistas en ciberseguridad recuerdan que ARCA nunca solicita contraseñas ni datos personales a través de enlaces enviados por correo electrónico. La recomendación es no interactuar con estos mensajes, evitar descargar archivos adjuntos y realizar cualquier gestión ingresando manualmente al sitio oficial del organismo. Si una persona introdujo sus datos en un sitio sospechoso, se aconseja cambiar de inmediato la clave fiscal y realizar la denuncia correspondiente para prevenir movimientos no autorizados.

Cuál es la estafa que utiliza el nombre de ARCA para acceder a tus datos

La estafa que encendió la alerta entre los contribuyentes consiste en una campaña de phishing basada en correos electrónicos falsos que simulan provenir de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En el mensaje se advierte, con un tono de urgencia, que es necesario realizar una supuesta actualización obligatoria de la clave fiscal por motivos de seguridad y que, de no hacerlo, el acceso al portal podría quedar bloqueado. El objetivo es presionar al usuario para que haga clic en un enlace incluido en el correo, que lo redirige a una página falsa diseñada para imitar el aspecto del sitio oficial del organismo.

Una vez dentro de ese portal apócrifo, si la persona ingresa su CUIT y contraseña, los estafadores capturan los datos de inmediato para acceder a información personal o financiera. Por este motivo, las autoridades recuerdan que ARCA nunca solicita claves ni actualizaciones de datos mediante enlaces enviados por correo electrónico. La recomendación es evitar interactuar con mensajes sospechosos, comprobar que el remitente pertenezca al dominio oficial @arca.gob.ar y realizar cualquier gestión ingresando manualmente al sitio oficial, sin utilizar links recibidos por correo o mensajería.

arca

Qué hacer si recibís el mail estafa de ARCA

Si una persona recibe este correo fraudulento, la recomendación principal es no hacer clic en ningún enlace ni descargar archivos adjuntos, ya que suelen ser los medios utilizados para robar información o instalar software malicioso. Lo más conveniente es marcar el mensaje como spam o correo no deseado y eliminarlo de inmediato para evitar interacciones accidentales.

Además, cualquier gestión vinculada a la clave fiscal debe realizarse únicamente ingresando de forma manual al sitio oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero o a través de sus canales digitales autorizados. En caso de haber ingresado datos en un portal falso, se recomienda cambiar la contraseña de forma urgente desde una conexión segura y reportar el incidente mediante los canales de denuncia por ciberdelito del organismo.

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