16 de marzo de 2026 Inicio
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Aumento para freelancers: cuál es el monto extra que deberán pagar algunos monotributistas de ARCA en marzo 2026

Este ajuste, que responde a la normativa vigente de actualización semestral automática, busca equilibrar los parámetros impositivos.

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ARCA informó novedades necesarias para los freelancers

ARCA informó novedades necesarias para los freelancers

ARCA

  • Desde marzo, la cuota del Monotributo sube un 14,29%. El ajuste se basa legalmente en la inflación (IPC) del segundo semestre de 2024.

  • El incremento alcanza tanto a los componentes impositivos como a los aportes de jubilación y obra social.

  • Es clave que chequees los nuevos montos antes de pagar para no quedar con deuda. Si estás en la Categoría A (la más baja), el valor pasa a $42.386,74 por mes.
  • Esta actualización rige para los pagos que vencen este mismo mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto en marcha la esperada actualización del Régimen Simplificado para este mes de marzo de 2026, introduciendo cambios significativos que afectan a millones de trabajadores independientes.

Alerta de estafas: ARCA emitió un comunicado.
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Para los freelancers, esta medida no solo implica una modificación en las escalas de facturación permitidas, sino también una variación en los costos fijos mensuales que deben afrontar para mantener su regularidad ante el fisco nacional. Es vital que los prestadores de servicios y profesionales autónomos revisen su situación particular, dado que la omisión en el pago de estos nuevos montos o la falta de adecuación a los topes vigentes podría derivar en complicaciones administrativas.

Qué monto extra deben pagar los monotributistas de ARCA en marzo 2026

ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

A partir de este mes de marzo, quienes formen parte del régimen simplificado notarán un salto del 14,29% en sus cuotas mensuales. Este ajuste no es un capricho, sino la respuesta técnica a la inflación (IPC) acumulada durante la segunda mitad del año pasado.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026

Con este nuevo esquema, las reglas de juego cambian tanto para los que ofrecen servicios como para los que venden productos, marcando un nuevo piso de costos:

Categoría A:

  • Bienes y servicios: $ 42.386,74

Categoría B:

  • Bienes y servicios: $ 48.250,78

Categoría C:

  • Servicios: $ 56.501,85
  • Bienes: $ 55.227,06

Categoría D:

  • Servicios: $ 72.414,10
  • Bienes: $ 70.661,26

Categoría E:

  • Servicios: $ 102.537,97
  • Bienes: $ 92.658,35

Categoría F:

  • Servicios: $ 129.045,32
  • Bienes: $ 111.198,27

Categoría G:

  • Servicios: $ 197.108,23
  • Bienes: $ 135.918,34

Categoría H:

  • Servicios: $ 447.346,93
  • Bienes: $ 272.063,40

Categoría I:

  • Servicios: $ 824.802,26
  • Bienes: $ 406.512,05

Categoría J:

  • Servicios: $ 999.007,65
  • Bienes: $ 497.059,41

Categoría K:

  • Servicios: $ 1.381.687,90
  • Bienes: $ 600.879,51
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