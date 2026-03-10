Cada vez hay más locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires: subió casi un 40% en febrero y alcanzó los 284 Los datos se desprenden del informe sobre el último bimestre realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El incremento alcanza a un 43% al compararlo con el periodo noviembre-diciembre de 2025. Cuáles son las avenidas con más persianas bajas. Por + Seguir en







Durante el primer bimestre de 2026 se detectaron un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados

La realidad económica golpea cada vez más fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, donde en febrero volvió a mostrar su realidad más dura: la cantidad de locales vacíos subió un 38,5% interanual y alcanzó los 284 inmuebles comerciales en venta, alquiler o con persianas bajas.

Los datos se desprenden del informe sobre el último bimestre realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El incremento alcanza a un 43% al compararlo con el bimestre noviembre-diciembre de 2025, ya que entonces los locales vacíos habían sido 198.

Analizando exclusivamente los locales en alquiler y venta se observa que en el primer ítem hubo una suba con respecto a enero-febrero de 2025, del 158,8% y un alza del 91,3% comparado con el período anterior (noviembre-diciembre). Mientras que, en venta hubo un crecimiento de 12,5% en comparación a enero-febrero de 2025 y un descenso de 25% en relación al bimestre anterior.

locales vacíos caba (1) Cuáles fueron las avenidas de la Ciudad más afectadas Al momento de analizar las arterias más importantes de la Ciudad, el trabajo de la CAC detalla que la avenida con mayor cantidad de locales vacíos, en su variación bimestral, fue la Avenida Corrientes, con 68 establecimientos sin actividad.

Luego le siguieron Avenida Rivadavia, con 63 locales, y Avenida Santa Fe, con 58, la peatonal Florida, con 22 locales vacíos, y Avenida Córdoba, con 15 establecimientos sin actividad.

locales vacíos caba (2) De acuerdo a la medición realizada, se registraron avances bimestrales en todas las zonas menos en la Avenida Pueyrredón (0-1200), que se mantuvo igual que el bimestre anterior.