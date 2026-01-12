12 de enero de 2026 Inicio
El mapa del combustible: YPF tiene una de las naftas más baratas de la región pese a los aumentos

El dato se desprende de un análisis realizado por el economista del CEPA y consultor de energía Nicolás Taiariol. El mayor riesgo para 2026 es una corrección brusca del tipo de cambio real que lleve los precios en dólares a niveles de mercado.

Los ajustes en pesos siguieron aproximadamente la devaluación del tipo de cambio oficial.

Los ajustes en pesos siguieron aproximadamente la devaluación del tipo de cambio oficial.

La petrolera YPF sigue teniendo el combustible más barato en la región. El dato se desprende de un análisis realizado por el consultor de energía Nicolás Taiariol, a partir del relevamiento de los datos del sitio Surtidores.com.ar. Mientras los conductores argentinos sienten cada ajuste en el surtidor como un golpe directo al bolsillo, los números fríos muestran una realidad paradójica: Argentina sigue teniendo los precios de combustibles más bajos de Sudamérica.

Durante 2025, los precios en dólares de las naftas en Argentina se mantuvieron estables, en el caso del combustible súper y el gasoil, o incluso tuvieron una leve baja, en el caso de la nafta premium. "Esto sugiere que los ajustes en pesos siguieron aproximadamente la devaluación del tipo de cambio oficial", señaló el consultor.

Para Taiariol, "2025 fue un año de 'normalización'", en el que "los precios en pesos siguieron la devaluación oficial, manteniendo el valor en dólares estable en torno a u$s1.05-1.10/L, un nivel bajo comparado internacionalmente".

"La tendencia refleja una política de ajuste gradual en un contexto de alta inflación y control cambiario", sostuvo el economista con gran experiencia en el sector energético.

Para Taiariol, en 2026 "el mayor riesgo es una corrección brusca del tipo de cambio real que lleve los precios en dólares a niveles de mercado, impactando la competitividad y el poder adquisitivo".

La brecha regional: Argentina vs el resto

A pesar de que el litro de Nafta Súper cerró el 2025 en torno a los $1.564, la conversión al dólar oficial lo ubica en USD 1,08. Esta cifra pone al país en el podio de los más económicos para cargar combustible en la región.

  • Uruguay: USD 1,70 / litro (El más caro de la zona).

  • Chile: USD 1,40 / litro.

  • Brasil: USD 1,25 / litro (promedio).

  • Argentina: USD 1,08 / litro.

Empate técnico con el dólar

El último año fue clave para entender la estrategia oficial. A diferencia de 2024, donde los precios corrieron por detrás de la inflación y el tipo de cambio, en 2025 los combustibles se "pegaron" a la devaluación oficial.

  • Dólar oficial: Subió un 39%.

  • Nafta Súper: Acompañó ese porcentaje, manteniendo su valor real en dólares estable durante los 12 meses.


De esta forma se evitó un atraso mayor, pero no se logró cerrar la brecha con los precios internacionales. En enero de 2018, la nafta súper costaba $23,57. Al cierre de 2025 llegó a $1.564. Un incremento acumulado del 6.535% en 8 años, reflejando la erosión constante del peso argentino.

¿Qué pasará con el precio de los combustibles en 2026?

La calma de 2025 podría ser la antesala de un 2026 movido. El informe advierte que el principal riesgo para el próximo año es una corrección brusca del tipo de cambio.

Si el Gobierno decide eliminar totalmente los subsidios implícitos y llevar el precio al nivel de Uruguay o Chile, el litro de nafta podría saltar rápidamente por encima de los $2.000, impactando de lleno en la inflación y en el costo de los fletes. Por ahora, Argentina sigue siendo un "oasis" de combustible barato para los extranjeros, pero un desafío cotidiano para los trabajadores locales.

