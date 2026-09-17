17 de septiembre de 2026 Inicio
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El FMI vuelve a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno de Javier Milei

La misión técnica llegará el lunes 21 de septiembre para evaluar el cumplimiento de las metas del programa. La revisión se realizará antes de un vencimiento de u$s803 millones con el organismo.

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La revisión se realizará antes de un vencimiento de u$s803 millones con el organismo.

La revisión se realizará antes de un vencimiento de u$s803 millones con el organismo.

X (@KGeorgieva)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará una nueva misión técnica a la Argentina para avanzar con la tercera revisión del programa acordado con el Gobierno de Javier Milei. La delegación comenzará su trabajo el próximo lunes 21 de septiembre, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al Presidente para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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La llegada de los técnicos del organismo se producirá pocos días antes de un vencimiento con el FMI previsto para el viernes 25 de septiembre, por unos u$s 803 millones. Luego quedarán compromisos por aproximadamente u$s840 millones en noviembre y otros u$s344 millones en diciembre.

La misión analizará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo, con especial atención sobre las cuentas públicas, la acumulación de reservas y la política cambiaria.

Las metas fiscales y de reservas, bajo análisis

En el frente cambiario, el Gobierno llega a la revisión con un nivel de compras de divisas superior al objetivo establecido para 2026. El Banco Central (BCRA) adquirió más de u$s14.200 millones, frente a una meta anual de u$s10.000 millones.

En cuanto a las reservas netas, el programa contempla una acumulación de u$s8.000 millones para este año. Según estimaciones de la consultora Analytica, el BCRA ya habría alcanzado unos u$s9.000 millones, por encima del objetivo previsto.

La situación fiscal presenta mayores dificultades. El acuerdo establece para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Durante el primer semestre, el resultado fue de 0,6% del PBI, frente al 0,7% previsto para ese período.

Entre los factores que impactaron sobre la recaudación se encuentran el retraso en la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias de personas humanas, la reducción de algunos tributos y el menor nivel de actividad económica.

Para sostener el resultado fiscal, el Gobierno asumió compromisos durante la segunda revisión, entre ellos postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1° de noviembre, aumentar la recaudación de impuestos específicos y profundizar la focalización de los subsidios al transporte.

Las visita de Kristalina Georgieva a la Argentina

La nueva revisión se realizará después de la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a fines de julio. Durante su paso por el país, planteó la necesidad de que el crecimiento de sectores como la minería, el petróleo y el gas se extienda hacia actividades como la construcción, la logística y los servicios. También reclamó avances en infraestructura, acceso al crédito y desarrollo del mercado de capitales.

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