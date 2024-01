Más aumentos en kioscos y almacenes: cuánto subieron los productos en las últimas horas

Su comercio se encuentra ubicado en la localidad bonaerense de Morón y, al igual que varios colegas de la zona, sufrió una serie de aumentos indiscriminados en las listas de precios. Ante este panorama, Savore explicó que muchos comerciantes decidieron no comprar productos a las distribuidoras.

"Esperamos que recapaciten en este aumento porque sino vamos a terminar vendiendo un alfajor 800 o 900 pesos:¿La gente hasta donde está dispuesto a pagar?", cuestionó el almacenero. Entre los aumentos registrados, los productos lácteos incrementaron entre un 12% a 15%, un sachet de leche cuesta $700, un pan de manteca $1.200 y un yogurt de litro de primera marca $1.900.

Fernando explicó también que una de las principales consecuencias, además de la caída de ventas y el ajuste al bolsillo que hacen los clientes se espera que "va haber mucha mercadería que va a decantar, no la vamos a seguir trabajando no por elección nuestra sino porque el cliente no la va a comprar", ya que "la gente ya no compra por marca sino hasta donde le da el bolsillo".

No solo eso, sino que alertan también que hay un desabastecimiento de productos en función de la especulación. "Hace tres semanas atrás íbamos al mayorista y los aerosoles insecticidas se nos caían en la cabeza de la cantidad que había. Hace tres semanas desaparece el aerosol", advirtió.