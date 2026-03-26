Piden la nulidad de una pericia clave en la causa por el caso $LIBRA

La defensa del empresario cripto Mauricio Novelli pidió apartar del expediente una pericia clave en la causa $LIBRA al denunciar irregularidades en su elaboración, cuestionamientos a la cadena de custodia y la inclusión de material no autorizado, y sostuvo que su validez compromete el debido proceso.

La defensa del empresario cripto M auricio Novelli solicitó la nulidad de una pericia considerada central en la causa vinculada al caso $LIBRA y pidió que todo el material obtenido sea excluido del expediente.

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El planteo apunta contra el informe elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) , al que acusa de estar afectado por “una pluralidad de vicios graves” que comprometen su validez.

En una presentación ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el abogado Daniel Rubinovich sostuvo que la actividad pericial “ no reúne la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso” y denunció irregularidades en la cadena de custodia , accesos indebidos al material y la inclusión de información ajena a los parámetros fijados.

Según el escrito, se detectaron “accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales” de documentación vinculada al peritaje por parte de personal de la propia dependencia . Para la defensa, esa situación implica un quiebre en la cadena de custodia que “impide asegurar la integridad, autenticidad y trazabilidad del material”.

El planteo también cuestiona el alcance del análisis realizado. Sostiene que el relevamiento “desbordó los parámetros de búsqueda fijados” , incorporando información que no había sido autorizada y afectando la intimidad del imputado y de terceros .

"Conversaciones privadas"

En ese sentido, advierte que se incluyeron conversaciones privadas, material irrelevante para la investigación e incluso comunicaciones protegidas por el secreto profesional.

“La diligencia dejó de ser un acto de investigación para convertirse en una exploración general de la vida de la persona”, afirma el escrito , en referencia al volumen de datos analizados.

Otro de los ejes del pedido apunta a una resolución interna que, según la defensa, confirmó accesos indebidos al material peritado. Allí se constató que una agente sin vinculación funcional con el caso accedió a archivos, los copió y los almacenó localmente. Para el abogado, ese dato “demuestra que el circuito de custodia tampoco permaneció indemne” .

En base a estas irregularidades, la defensa pidió la exclusión inmediata del informe y sus anexos, la reserva del material cuestionado y la realización de una auditoría independiente. Además, solicitó suspender el trámite de la causa en todo lo que dependa de esa prueba hasta que se resuelva la incidencia.

De manera subsidiaria, planteó que, si no se declara la nulidad total, se invaliden todos los segmentos que excedan los parámetros fijados o estén alcanzados por el secreto profesional.

“El material aparece sobrecargado con información ajena al perímetro autorizado y su fiabilidad está en discusión”, sostiene la presentación . Y concluye que, en estas condiciones, mantener la prueba en el expediente “vulnera el debido proceso y el derecho de defensa”.