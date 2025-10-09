Luis Caputo regresa a la Argentina tras el anuncio del swap por u$s20 mil millones con Estados Unidos

El ministro de Economía partirá esta noche desde el país norteamericano y aterrizará el viernes, luego de las negociaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en Washington.

El ministro de Economía, Luis Caputo , regresará este viernes a la Argentina desde Washington luego del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , sobre un swap por u$s20 mil millones con Argentina y la realización de la primera intervención con compra de pesos en el mercado local.

Según consignó Ámbito, Caputo partirá esta noche desde Estados Unidos a la Argentina, acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El anuncio de Bessent se produjo en la misma jornada en la que el dólar oficial había vuelto a rozar los $1.500, aunque los bonos y acciones argentinas en Wall Street cerraron al alza por sospechas de una intervención estadounidense.

En tal sentido, el ministro de Economía expuso su agradecimiento hacia Bessent, luego de las reuniones que mantuvieron. " Quiero aprovechar para expresar mi enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país” , escribió en X.

También se refirió a los encuentros: "Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington".

El funcionario destacó que las conversaciones mantenidas durante los últimos días “han establecido una base sólida para los objetivos mutuos” entre ambos gobiernos, y anticipó que la próxima semana volverán a encontrarse “para seguir trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración”.

En tanto, la confirmación se produjo en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos para volver a encontrarse con su par Donald Trump el martes en la Casa Blanca. Se tratará de la undécima visita al país norteamericano en lo que va de su gestión, mientras que el antecedente más reciente tuvo lugar en septiembre, cuando formó parte de la Asamblea General de la ONU y se encontró con el republicano.

La confirmación del swap por u$s20 mil millones con Estados Unidos

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves la constitución de un swap por u$s20 mil millones con Argentina y que se realizó la primera intervención con compra de pesos en el mercado local. "Le recalqué al Ministro Caputo que el liderazgo económico de América primero de Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense", manifestó en su cuenta de X.

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, destacó Bessent en la primera parte de su mensaje donde además brindó detalles de los encuentro con el titular del Palacio de Hacienda argentino.

"El Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D. C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", describió.

En este marco, reveló que "hoy compramos directamente pesos argentinos". “Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, agregó Bessent.

Además, confirmó la continuidad de las bandas cambiarias para contener la cotización del dólar, implementadas por el Gobierno en el mes de abril: "Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”.

Aunque alertó la necesidad de "revisar el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei".

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista. Espero con interés la reunión entre el Presidente Trump y el Presidente Milei el 14 de octubre, y volver a ver al ministro Caputo al margen de las Reuniones Anuales del FMI", concluyó Bessent en X.