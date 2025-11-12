12 de noviembre de 2025 Inicio
Luis Caputo anticipó las claves de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

El ministro de Economía se refirió a la agenda reformista y suavizó las expectativas para una reforma tributaria en la Conferencia Anual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

El titular del Palacio de Hacienda habló sobre la reforma laboral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó este miércoles nuevos detalles de la reforma laboral que impulsa el Gobierno y buscará tratar en sesiones extraordinarias. Lo hizo al formar parte de la Conferencia Anual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde anticipó los tres ejes claves que tendrá, previo a suavizar las expectativas de la reforma tributaria.

Para el titular del Palacio de Hacienda, hay "impuestos distorsivos", como los Ingresos Brutos, a nivel provincial, y el Impuesto al Cheque, las retenciones, al agro y el Impuesto a las Ganancias a las empresas los cuales, "hoy son muy caras para sacarlos porque recaudan mucho".

En relación a la reforma laboral hizo foco en el corazón de la propuesta y tres puntos claves: bajar las cargas patronales y reemplazar el fondo de cese obligatorio; subir las deducciones de Impuesto a las Ganancias a personas humanas y la creación de nuevo régimen de incentivo al nuevo empleo.

Con respecto a la reforma tributaria, a la que le puso paños fríos a su avance concreto, Caputo marcó que si la modificación se produciría ahora se rompería "el ancla fiscal" por lo que los cambios serían en el marco de potenciar una reforma laboral.

En este punto adelantó que "va a haber simplificación de impuestos pero el corazón son los impuestos más distorsivos". "Si crecemos al 6% vamos a usar el superávit fiscal para devolverle al sector privado", amplió.

Luis Caputo volvió a defender las bandas cambiarias del dólar

Durante la conferencia anual de FIEL, que se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Ministro de Economía volvió a defender el esquema de bandas cambiarias impuesto en abril y remarcó la imposibilidad de dejar flotar la cotización del dólar.

“No podemos pretender flotar cuando nuestra alternancia política sigue siendo el comunismo. Discúlpenme, no es serio” afirmó. Para Caputo, las bandas están bien calibradas y hoy la Argentina no tiene un problema de competitividad del tipo de cambio.

En el mismo sentido, reiteró: “No hay ningún motivo para pensar que una libre flotación es mejor que la flotación entre bandas. Es un lujo que hoy no nos corresponde como país”.

