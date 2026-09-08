8 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 9 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 9 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

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Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI finalizado en 1.

ANSES: Asignaciones de pago único

Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento perciben sus beneficios de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizados en 2 y 3.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

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