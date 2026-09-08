Video: cuatro alumnas se agarraron a piñas durante el recreo en una secundaria de Neuquén

Cuatro alumnas de secundario se agarraron a piñas en pleno recreo en un colegio de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén. El violento episodio ocurrió en la planta baja del edificio frente a todos sus compañeros, por diferencias que las jóvenes traían desde afuera de la institución.
El cruce explotó en un rincón cerca de las oficinas donde funciona la escuela nocturna CPEM 85, que a esa hora estaban vacías. Las chicas se enfrentaron en dos peleas mano a mano y a la vista de los demás estudiantes que estaban en el lugar.
El personal de la escuela tuvo que actuar de inmediato para separar a las alumnas. A los profesores y preceptores les costó frenar los golpes, pero lograron cortar la agresión a los pocos segundos.
Aunque los adultos lograron frenar los golpes, las adolescentes no se soltaron y siguieron enganchadas del pelo por varios momentos. Los propios compañeros grabaron la secuencia con sus teléfonos celulares y las imágenes se difundieron rápido en las redes sociales.
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La dirección del colegio suspendió a las cuatro estudiantes involucradas
Tras el incidente, las autoridades del establecimiento aplicaron una suspensión preventiva para las cuatro alumnas. La medida busca frenar la tensión en el colegio y evitar nuevos cruces durante los próximos días.
El caso quedó en manos de la Defensoría del Menor, que fijará las pautas para resolver el conflicto entre las familias. El organismo dará seguimiento a la situación para decidir las medidas educativas y de convivencia que corresponden.