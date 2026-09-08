Las Murciélagas hicieron historia: vencieron a Brasil y son campeonas de la primera Copa América La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas se impuso con un gol de Gracia Sosa, por lo que sumó un nuevo título y conquistó la corona continental. Por Agregar C5N en









Las Murciélagas se quedaron con el título.

Las Murciélagas derrotaron 1-0 a Brasil en San Pablo, por lo que se consagraron campeonas de la primera Copa América Femenina de Fútbol para Ciegos y sumaron un nuevo título al palmarés, ya que contaban con un bicampeonato mundial. El triunfo ratificó al conjunto albiceleste en la cima del deporte.

La jugadora Gracia Sosa anotó el único gol de la Selección argentina femenina de fútbol para ciegas, por lo que su gran remate fue suficiente para que el conjunto argentino venciera al seleccionado local y levantara el trofeo continental en la primera edición del campeonato.

Las Murciélagas se quedaron con el título. El campeonato conseguido en Brasil se suma a una trayectoria que ya tiene al seleccionado argentino como bicampeón mundial, luego de las consagraciones en 2023 y 2025. De esta manera, las Murciélagas agregaron la primera corona continental a su historial de títulos.

El seleccionado estuvo dirigido por Gonzalo Abbas Hachaché, con Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa en la preparación física, Julieta Martín como asistente técnica y Luz Morales a cargo del acompañamiento psicológico.

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro: va por su noveno galardón Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro y buscará quedarse con el premio por novena vez en su carrera. El argentino, que ya conquistó el máximo galardón individual en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, integra la lista de 30 candidatos para la edición 2026. También fue incluido Lautaro Martínez, quien vuelve a competir por el reconocimiento después de haber sido nominado en las últimas ediciones.

El capitán argentino llega a la nominación después de una temporada destacada con Inter Miami . En 49 partidos disputados, Messi convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen. Con 39 años, buscará ampliar su récord como máximo ganador histórico del premio. El sitio oficial del Balón de Oro confirmó además que esta será su decimosexta nominación. Lautaro Martínez, por su parte, aparece nuevamente entre los candidatos tras una temporada en la que marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros con Inter. El delantero argentino consiguió dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Será su quinta nominación al premio, luego de haber sido incluido en 2021, 2023, 2024 y 2025.