Luis Caputo anticipó que en abril también hubo superávit financiero

El ministro de Economía anunció que las cuentas públicas cerraron de manera positiva por cuarto mes consecutivo. Además, ratificó el plan económico que viene aplicando desde el 10 de diciembre de 2023 y negó que el tipo de cambio esté atrasado. "No nos vamos a mover del camino por el que estamos yendo", advirtió.

El particular apodo que Milei le puso a Luis Caputo: "Es irrompible"

"Mostramos resultados y nos porfían. Hace cuatro meses que estamos en equilibrio fiscal. Cuarto mes consecutivo", añadió.

Respecto de la deuda que Cammesa mantiene con las generadoras eléctricas, Caputo advirtió que su rol es pelearse "con todo el mundo" por los pesos de los contribuyentes y remarcó que con el presupuesto de 2024 el Gobierno debió afrontar los pagos de 2023.

"Yo estoy defendiendo los pesos de la gente, del contribuyente. En ese rol me peleo con todo el mundo, para defender la plata de la gente. Después hubo un debate, con las generadoras en particular, que querían cobrar la devaluación de octubre y noviembre, que todavía no había habido; porque la factura cae en diciembre y enero", relató el ministro.

"Dijimos 'diciembre y enero resolvámoslo sin quita nominal, con quita de valor presente, con un bono, dado que les estamos arreglando el flujo, les estamos arreglando todo'. YPF ya lo puso en su balance, y no pasó absolutamente nada. Pampa Energía también lo hizo. Y además, se recibió un país quebrado", agregó Caputo.

Inflación a la baja y retorno de los créditos hipotecarios

El ministro de Economía aseguró que la baja de la inflación no es más que "la confirmación de que estamos por el rumbo correcto" y destacó el hecho de que se haya pasado "de una situación de hiperinflación a créditos hipotecarios a 20 y 30 años en cinco meses".

"Veníamos de una hiperinflación casi garantizada. Estamos haciendo lo que dijimos y está pasando lo que también dijimos que iba a pasar", apuntó Caputo. Y advirtió: "No nos vamos a mover del camino por el que estamos yendo".

"Hay algunos empresarios que entendieron que la situación cambió y que cambió de manera fundamental, entonces han bajado precios. En cambio, otros empresarios con el ADN argentino de que las cosas siempre salen mal, todavía están esperando. Entonces hay mucha divergencia de precios", agregó.

Para el titular del Palacio de Hacienda, la economía se recuperaría mucho más rápido "si los empresarios fijaran sus precios a la realidad de hoy y no a las expectativas de diciembre".

"El problema de la Ley Bases es que es muy buena"

Respecto de la Ley Bases que ya tiene media sanción en Diputados y está siendo discutida en comisiones del Senado, el titular del Palacio de Hacienda consideró que "el problema es que es muy buena" y por ese motivo "tiene mucho reparo".

"Como decimos acá, las negras juegan. La oposición quiere que te vaya mal. Quieren desvirtuar algo que es muy bueno, como el RIGI", apuntó Caputo, refiriéndose al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El ministro aseguró que "los inversores en el exterior están asombrados de la velocidad de los cambios" y que el presidente Javier Milei "es un polo de atracción por lo que atraen sus ideas".

"Nosotros ordenamos la macro y tratamos de convencer a los empresarios de la oportunidad que hay de invertir en el país. El mensaje para los empresarios es 'inviertan', que si invierten vamos a tener superávit, si tenemos superávit vamos a bajar impuestos, se va a recuperar la economía, se va a recuperar el salario real", anticipó.

Prepagas: "Nosotros no controlamos los precios"

Caputo negó que el Gobierno aplique "medidas kirchneristas" y explicó que lo que se hizo con las empresas de medicina prepaga fue controlar por los mecanismos institucionales.

"Nosotros no controlamos precios, controlamos conductas. Si la conducta es cartelizada, como se comprobó, eso está penado. Esto funciona en todos los países y es el mecanismo institucional por el cual se controla", concluyó Caputo.