19 de marzo de 2026 Inicio
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Luis Caputo defendió el modelo económico: "En los próximos años esto será un boom"

El ministro de Economía disertó en la cuarta edición del IEFA LatAm Forum, donde destacó las promesas de inversiones generadas en el Argentina Week. Además adelantó que "el proceso de desinflación va a continuar”.

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Luis Caputo durante el evento.

Luis Caputo durante el evento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista acerca de las promesas de inversiones que obtuvo el Gobierno en el Argentina Week celebrado días atrás en Estados Unidos al asegurar que "en los próximos años esto será un boom". Al disertar en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), anticipó además que "los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo".

La acumulación sigue limitada por pagos de deuda, la caída de las cotizaciones y salidas de depósitos en dólares.
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“El Argentina Week fue espectacular”, explicó el titular del Palacio de Hacienda sobre el evento, el cual según el Gobierno generó inversiones por u$S16.150 millones. “Fueron cuatro días intensísimos y realmente nos fue espectacular. Vas a vender las oportunidades de inversión en el país. Tuvimos tantas reuniones que no las pude contar”, agregó.

En este marco, aclaro que "el problema es que en Argentina los costos para desarrollar son entre un 30 y 40% más alto. Con el RIGI está diferencia se achicó un poco pero bueno, es más alto por un tema de escala. Que vengan inversores importantes contribuye porque lo que te permite eso es atraer el sector de servicios”.

Para Caputo, "los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo y en los próximos años esto es un boom que, les adelanto, no se imagina nadie lo que se viene”.

Luis Caputo

En la misma línea, remarcó que el Gobierno mantendrá su actual programa de “equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar inversión y condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos”.

Por otra parte, insistió en que el país no emitirá deuda en los mercados internacionales: “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos“.

No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata. Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$9000 millones”, explicó Caputo.

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Qué dijo Luis Caputo sobre la baja de inflación

En otra parte de su intervención, el ministro analizó las últimas mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en febrero volvió a tocar el 2,9% y acumuló su octavo mes sin baja: “Mientras uno haga las cosas bien, más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver".

"El timing de predecir es más difícil de decir…. puede pasar en tres meses, seis, nueve. Lo que seguro va a pasar, si hacés las cosas bien, es que el proceso de desinflación va a continuar”, sostuvo Caputo.

A su vez, justificó que "uno lo que puede controlar es la oferta, ahora nosotros no podemos controlar la demanda. No puedo forzarlos a tener pesos en el bolsillo, si no quieren. La demanda de dinero viene más dada por la confianza”.

“Lo que pasó el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de la mayoría de los argentinos. se produjo un desbalance en el mercado monetario producto de la caída de demanda de dinero”, concluyó sobre el tema Caputo.

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