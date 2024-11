Luis Caputo detalló que octubre cerró con un superávit financiero de $523.398 millones

Para luego agregar: "El superávit financiero acumulado en al año asciende a 2.965 billones de pesos (0,5% del PIB). El superávit primario (antes del pago de intereses) fue de 746.921 millones de pesos. Los intereses netos fueron de 223.523 mil millones de pesos".

La información había sido adelantada el martes por el propio titular del palacio de Hacienda al cerrar la conferencia del 60º aniversario de la Fundación FIEL, discurso donde defendió su política económica al asegurar que "se hizo algo que prácticamente todos pensábamos que era imposible".

“Hoy en octubre puedo decirles que nuevamente vamos a estar en un superávit financiero importante", manifestó el titular del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo: "Los buenos resultados van a seguir”

El Ministro de Economía resaltó en FIEL el crecimiento de los últimos meses y aseguró que "cada vez vamos a ir convenciendo más gente". "Hoy hay bastante más entusiasmo porque el proceso de desinflación se continúa y la economía claramente se está recuperando y fuertemente”

“Fuimos dejando la mayor parte de las dudas de lado. Los resultados que hemos logrado y el compromiso del presidente ya no se duda”, agregó.

Durante su discurso en IAEF, Caputo reveló que cuando emprende viajes a Europa o Estados Unidos "ya algunos ministros o el FMI mismo nos dicen 'el caso argentino ya se va empezar a estudiar en las mejores universidades del mundo'. Muchos hablan del milagro argentino, y eso no me gusta. No es ningún milagro, hay una causalidad".

Sobre el final de su discurso, elogió nuevamente a la figura de Javier Milei al destacar: "Tenemos un Presidente que no solo esta dando la batalla cultural a nivel nacional, sino que la está dando a nivel mundial".