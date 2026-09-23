23 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El riesgo país continúa al alza y se acerca a los 560 puntos, mientras cayeron los bonos y acciones

Las cotizaciones financieras tuvieron otra rueda adversa este miércoles, con bajas en los bonos soberanos y las acciones locales y del exterior, mientras el indicador de JP Morgan alcanzó su mayor nivel desde abril.

Por
El riesgo país continúa al alza y se acerca a los 560 puntos, mientras cayeron los bonos y acciones

Los activos argentinos profundizaron las pérdidas este miércoles y llevaron al riesgo país elaborado por JP Morgan hasta los 557 puntos, en un escenario internacional más adverso que también afecta a las acciones y bonos locales, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de los mercados externos.

Sede del Ministerio de Economía.
Te puede interesar:

Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono dólar linked y despejó $5 billones en vencimientos

El indicador avanzó dos unidades durante la jornada, equivalente a una suba del 0,4%, y acumula un incremento del 8,8% en septiembre. Con este movimiento, alcanzó su nivel más elevado desde fines de abril, en medio de una sucesión de jornadas negativas para la deuda soberana.

Los bonos públicos registraron bajas de hasta 1,2%, con el AL34D entre los instrumentos más afectados, mientras las acciones argentinas que cotizan en Nueva York presentaron un comportamiento mayormente negativo. Banco Supervielle perdió 3,3%, Banco Macro retrocedió 2,9% e IRSA cedió 2,7%.

En el mercado porteño, el índice Merval baja 1,5% y se ubicó en 2.953.110 puntos, mientras que su medición en dólares retrocedió 1,6%, hasta los US$1.835, con Banco Supervielle y Banco Macro entre las principales bajas de la rueda local.

Desde IOL Inversiones describieron una "Jornada de cautela global" y señalaron que la rápida adopción de herramientas de Inteligencia Artificial "sigue reconfigurando" sectores de Wall Street, con efectos favorables sobre el comercio electrónico y presión sobre las entidades bancarias, según su reporte matutino.

La evolución de los mercados también ocurre mientras el petróleo vuelve a ubicarse por encima de los US$100, un factor que suma tensión al escenario financiero internacional. En ese marco, los activos argentinos mantienen una tendencia negativa y el riesgo país continúa alejándose de los niveles registrados durante los meses anteriores.

El resultado del canje de deuda del Gobierno

El Ministerio de Economía realizó con éxito el canje de la letra en pesos atada al dólar D30S6, logrando renovar el 75,02% de los títulos que vencían el próximo 30 de septiembre. A través de esta operación, el Gobierno adjudicó un total de u$s3.332 millones sobre las ofertas recibidas por u$s3.591 millones y, así, consiguió despejar vencimientos por más de $5 billones sobre un total de $13,3 billones que operaban al cierre del mes.

  • Por una Lelink que vence el 30 de octubre se adjudicaron u$s2.419 millones.

  • Por una Lelink que vence el 30 de noviembre, un total de u$s843 millones.

  • Por un bono atado al dólar mayorista que vence el 30 de junio de 2028, solo u$s70 millones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Di Liscia es el nuevo funcionario.

El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo llegó a Estados Unidos antes que Milei y se reunió con inversores

el gobierno mantuvo el superavit fiscal en agosto: acumula de saldo primario un 1,1% del pbi

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto: acumula de saldo primario un 1,1% del PBI

Luis Caputo junto a  Susana Cordeiro Guerra. 

Caputo mantuvo una reunión con autoridades del Banco Mundial: "El respaldo a la Argentina es total"

El Gobierno, ante el desafío de cumplir las metas del Presupuesto 2027. 

Presupuesto 2027: las dudas de los economistas sobre las metas de inflación, dólar y crecimiento

Luis Caputo junto a Javier Milei. ¿Qué dirá el Presupuesto 2027? 

Cuáles fueron las metas que se cumplieron del Presupuesto 2026

Rating Cero

Daniela Celis y un tenso momento que quedó plasmado en su red social.

Daniela Celis sufrió una crisis de llanto tras un inesperado incidente: "No estoy preparada para esto"

La China Suárez volvió a subir un video recreando exactamente la misma escena y con el mismo tema de Dua Lipa.

Video: la China Suárez apareció con otro auto y sin Mauro Icardi

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Un famoso ex hermanito cortó la relación que mantenía con su novia.

Se separó un ex Gran Hermano tras dos años de rumores de infidelidad: ya tuvo escándalos con una ex

últimas noticias

El exdelantero del Real Madrid juega hace casi cuatro años en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo cruzó a sus detractores y habló sobre su retiro: "Mucha gente quiere que me vaya ya"

Hace 10 minutos
play
La Selección Sub 19 irá por el oro en los Juegos Panamericanos.

Cuándo y contra quién juega la Selección argentina de fútbol la final de los Juegos Suramericanos

Hace 22 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 24 de septiembre

Hace 34 minutos
Kate Foster, una de las representantes del Reino Unido ante Naciones Unidas.

Reino Unido cruzó a Javier Milei por Malvinas: "No tenemos dudas sobre nuestra soberanía sobre las islas"

Hace 35 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo Plan 1, este jueves 24 de septiembre

Hace 35 minutos