El riesgo país continúa al alza y se acerca a los 560 puntos, mientras cayeron los bonos y acciones

Las cotizaciones financieras tuvieron otra rueda adversa este miércoles, con bajas en los bonos soberanos y las acciones locales y del exterior, mientras el indicador de JP Morgan alcanzó su mayor nivel desde abril.

Los activos argentinos profundizaron las pérdidas este miércoles y llevaron al riesgo país elaborado por JP Morgan hasta los 557 puntos, en un escenario internacional más adverso que también afecta a las acciones y bonos locales, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de los mercados externos.

Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono dólar linked y despejó $5 billones en vencimientos

El indicador avanzó dos unidades durante la jornada, equivalente a una suba del 0,4%, y acumula un incremento del 8,8% en septiembre. Con este movimiento, alcanzó su nivel más elevado desde fines de abril, en medio de una sucesión de jornadas negativas para la deuda soberana.

Los bonos públicos registraron bajas de hasta 1,2%, con el AL34D entre los instrumentos más afectados, mientras las acciones argentinas que cotizan en Nueva York presentaron un comportamiento mayormente negativo. Banco Supervielle perdió 3,3%, Banco Macro retrocedió 2,9% e IRSA cedió 2,7%.

En el mercado porteño, el índice Merval baja 1,5% y se ubicó en 2.953.110 puntos, mientras que su medición en dólares retrocedió 1,6%, hasta los US$1.835, con Banco Supervielle y Banco Macro entre las principales bajas de la rueda local.

Desde IOL Inversiones describieron una "Jornada de cautela global" y señalaron que la rápida adopción de herramientas de Inteligencia Artificial "sigue reconfigurando" sectores de Wall Street, con efectos favorables sobre el comercio electrónico y presión sobre las entidades bancarias, según su reporte matutino.

La evolución de los mercados también ocurre mientras el petróleo vuelve a ubicarse por encima de los US$100, un factor que suma tensión al escenario financiero internacional. En ese marco, los activos argentinos mantienen una tendencia negativa y el riesgo país continúa alejándose de los niveles registrados durante los meses anteriores.

El resultado del canje de deuda del Gobierno

El Ministerio de Economía realizó con éxito el canje de la letra en pesos atada al dólar D30S6, logrando renovar el 75,02% de los títulos que vencían el próximo 30 de septiembre. A través de esta operación, el Gobierno adjudicó un total de u$s3.332 millones sobre las ofertas recibidas por u$s3.591 millones y, así, consiguió despejar vencimientos por más de $5 billones sobre un total de $13,3 billones que operaban al cierre del mes.