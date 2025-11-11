ANSES: quiénes son los jubilados que cobran antes del finde largo de noviembre 2025

Anses explicó quiénes son los jubilados que cobran antes del fin de semana largo.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a entregar los haberes de noviembre.
En ese sentido, indicó que los jubilados de la mínima cobrarán antes del fin de semana largo del viernes 21.
Con el aumento del 2,08%, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $403.085.
El monto final incluye el bono de refuerzo de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, explicó que los jubilados que cobran antes del fin de semana largo que empieza el 21 de noviembre son los que reciben hasta un haber mínimo, y las fechas se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.
De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025
Anses aplicará este mes un aumento del 2,08% en base a la inflación registrada en septiembre. Con esta actualización, el haber mínimo pasa a $333.085.
De todas formas, con el refuerzo adicional, quienes perciben la jubilación mínima pasarán a cobrar $403.085,39 en noviembre.
Bono de $70.000 de ANSES
Ya se confirmó que el refuerzo extraordinario de $70.000 se volverá a entregar durante el mes de noviembre. Se le paga a todos los jubilados que reciban el haber mínimo. En caso de superarlo, cobrarán un proporcional hasta alcanzar los $403.085. Quienes superen esta última cifra, no recibirán ningún extra.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.