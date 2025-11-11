11 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES: quiénes son los jubilados que cobran antes del finde largo de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro de este mes.

Anses explicó quiénes son los jubilados que cobran antes del fin de semana largo.

Anses explicó quiénes son los jubilados que cobran antes del fin de semana largo.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a entregar los haberes de noviembre.
  • En ese sentido, indicó que los jubilados de la mínima cobrarán antes del fin de semana largo del viernes 21.
  • Con el aumento del 2,08%, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $403.085.
  • El monto final incluye el bono de refuerzo de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, explicó que los jubilados que cobran antes del fin de semana largo que empieza el 21 de noviembre son los que reciben hasta un haber mínimo, y las fechas se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

Anses detalló cuáles son los requisitos para poder recibir las Becas Progresar.
Becas Progresar de ANSES: requisitos para anotarse antes del 30 de noviembre 2025

Jubilados ANSES
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025

Anses aplicará este mes un aumento del 2,08% en base a la inflación registrada en septiembre. Con esta actualización, el haber mínimo pasa a $333.085.

De todas formas, con el refuerzo adicional, quienes perciben la jubilación mínima pasarán a cobrar $403.085,39 en noviembre.

Bono de $70.000 de ANSES

Ya se confirmó que el refuerzo extraordinario de $70.000 se volverá a entregar durante el mes de noviembre. Se le paga a todos los jubilados que reciban el haber mínimo. En caso de superarlo, cobrarán un proporcional hasta alcanzar los $403.085. Quienes superen esta última cifra, no recibirán ningún extra.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI 0: lunes 10.
  • DNI 1: martes 11.
  • DNI 2: miércoles 12.
  • DNI 3: jueves 13.
  • DNI 4: viernes 14.
  • DNI 5: lunes 17.
  • DNI 6: martes 18.
  • DNI 7: miércoles 19.
  • DNI 8 y 9: jueves 20.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: lunes 24.
  • DNI 2 y 3: martes 25.
  • DNI 4 y 5: miércoles 26.
  • DNI 6 y 7: jueves 27.
  • DNI 8 y 9: viernes 28.
