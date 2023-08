Los economistas explican cómo van a impactar las próximas medidas y qué es lo que se viene

Además, el BCRA busca amortiguar la incertidumbre que genera en los mercados el resultado de las elecciones y atenuar lo que sucederá con el dólar blue, el cual trepó a $670. En este sentido, se espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, haga nuevos anuncios en las próximas horas.

Los lineamientos diseñados por el gabinete económico incluyen un Presupuesto 2024 con "déficit cero", beneficios tributarios para importadores y el anuncio de nuevos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Qué implican las nuevas medidas del Banco Central

"Las medidas, claramente, ya estaban estudiadas y analizadas. Era previsible algo así", sostuvo el Economista y Doctor en Ciencias Sociales Julián Zícari en diálogo con C5N.com. "La reacción parecería que es lo que se llama en economía un overshooting, que está subiendo el tipo de cambio, pero me parece que a lo largo de la semana un poquito va a aflojar", analizó.

"Me parece que el mercado tenía otra expectativa o cierta sorpresa. (Javier) Milei va hacia la propuesta de dolarización total. La de (Patricia) Bullrich es una apertura lo más rápido posible del cepo. Son medidas que alientan una disparada del dólar, esto también influye bastante", agregó.

Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), estimó que "la fuga de reservas puede llegar a atenuarse. Llevar el tipo de cambio oficial a $350 implica encarecer importaciones. La incógnita es saber si van a seguir interviniendo en el mercado cambiario", señaló.

Detalló que por ese canal se venían perdiendo, en promedio, unos u$s100 millones diarios. "Si dejan de hacerlo puede frenarse el drenaje de reservas, pero va a tener como consecuencia una aumento en la brecha cambiaria, y un potencial traslado adicional a precios", destacó.

Cuál es el panorama económico de cara a las elecciones de octubre

"El panorama que se viene es complicado. El oficialismo queda en el medio de acatar lo exigido por el FMI (más devaluación y ajuste del gasto) para recibir el desembolso pactado y acumular reservas, con las consecuencias que esto puede traer en precios y en las elecciones de octubre; o no hacerlo para tener más margen para hacer política de ingresos, pero quedarse sin reservas", evaluó Zirulnik.

En ese sentido, Zícari consideró que "es inevitable que la situación social y económica se deteriore, más con las medidas de devaluación y suba de tasa de interés. Ahora bien, lo que está intentando el Gobierno es decir: 'Bueno, sí se va a deteriorar, pero no tanto como podría pasar si no tomamos estas medidas", sostuvo.

"Seguramente el Gobierno va a tratar de hacer todo lo posible por hacer subas de suma fija en jubilaciones, pensiones, sueldos, planes sociales, para llegar con mejor aire social a octubre. Lo que pasa es que todo eso va en contradicción con desacelerar la inflación, entonces se corre el peligro de que se descontrole mucho", señaló.

Zícari consideró que existen dos escenarios posibles. "El mejor es que la situación se siga deteriorando, pero no abismalmente. El otro extremo es realmente un descontrol total y absoluto. Encima hay un factor que no mencionamos, y es que se podría descontrolar aún más si el acuerdo con el FMI no se ratifica y no llegan los fondos comprometidos. Esta es la otra variable que hay que tener en cuenta", concluyó.