Así es la nueva forma de pagar el colectivo a través de Cuenta DNI: ¿qué beneficios tiene? La billetera virtual del Banco Provincia sumó una nueva función que permite pagar el transporte público directamente desde la aplicación. Por + Seguir en







Nueva opción de pago con Cuenta DNI. Cuenta DNI

Cuenta DNI permite pagar colectivo y tren con el celular mediante tecnología NFC, sin usar la tarjeta SUBE.

Solo hay que acercar el teléfono al validador, sin abrir la app ni escanear QR.

La modalidad ya funciona en CABA, AMBA y en ciudades del interior del país.

Además, ofrece reintegros del 20% en viajes pagados con NFC los lunes y martes. La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia dio un paso clave en la modernización del transporte público al incorporar una función que permite pagar boletos de colectivo y tren mediante tecnología NFC. Este sistema elimina la necesidad de usar la tarjeta SUBE física, ya que el celular pasa a ser el medio de pago principal, haciendo el proceso más ágil y adaptado a las nuevas formas de consumo digital.

Una de las principales ventajas es su simplicidad: los usuarios solo deben acercar el teléfono al validador para abonar el pasaje. No es necesario abrir la aplicación ni escanear códigos QR, lo que agiliza el ingreso y reduce demoras, especialmente en horarios de mayor circulación. Esta modalidad ya está disponible en líneas de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y también en distintas localidades del interior del país.

Cuenta DNI Redes sociales Además, la implementación viene acompañada de beneficios económicos. Quienes utilicen esta herramienta pueden acceder a reintegros del 20% en sus viajes los días lunes y martes, lo que convierte a Cuenta DNI en una opción no solo práctica, sino también conveniente para el uso diario del transporte público.

Cómo podés pagar el colectivo con Cuenta DNI a partir de marzo 2026 Desde marzo de 2026, los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia pueden pagar el colectivo y el tren directamente con el celular gracias a la tecnología NFC. Esta función permite que el teléfono funcione como una tarjeta SUBE digital: solo hay que acercarlo al validador y el pago se realiza automáticamente, sin necesidad de abrir la app, escanear códigos QR ni tener conexión a internet en ese momento.

La herramienta ya funciona en la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y en varias localidades del interior, y además suma beneficios económicos. Quienes utilizan este medio de pago pueden acceder a reintegros del 20% en el valor de los pasajes los días lunes y martes, lo que convierte a la billetera digital en una opción práctica y también conveniente para el transporte diario.

cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.