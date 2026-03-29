29 de marzo de 2026 Inicio
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Así es la nueva forma de pagar el colectivo a través de Cuenta DNI: ¿qué beneficios tiene?

La billetera virtual del Banco Provincia sumó una nueva función que permite pagar el transporte público directamente desde la aplicación.

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Nueva opción de pago con Cuenta DNI.

Nueva opción de pago con Cuenta DNI.

Cuenta DNI
  • Cuenta DNI permite pagar colectivo y tren con el celular mediante tecnología NFC, sin usar la tarjeta SUBE.
  • Solo hay que acercar el teléfono al validador, sin abrir la app ni escanear QR.
  • La modalidad ya funciona en CABA, AMBA y en ciudades del interior del país.
  • Además, ofrece reintegros del 20% en viajes pagados con NFC los lunes y martes.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia dio un paso clave en la modernización del transporte público al incorporar una función que permite pagar boletos de colectivo y tren mediante tecnología NFC. Este sistema elimina la necesidad de usar la tarjeta SUBE física, ya que el celular pasa a ser el medio de pago principal, haciendo el proceso más ágil y adaptado a las nuevas formas de consumo digital.

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Una de las principales ventajas es su simplicidad: los usuarios solo deben acercar el teléfono al validador para abonar el pasaje. No es necesario abrir la aplicación ni escanear códigos QR, lo que agiliza el ingreso y reduce demoras, especialmente en horarios de mayor circulación. Esta modalidad ya está disponible en líneas de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y también en distintas localidades del interior del país.

Cuenta DNI

Además, la implementación viene acompañada de beneficios económicos. Quienes utilicen esta herramienta pueden acceder a reintegros del 20% en sus viajes los días lunes y martes, lo que convierte a Cuenta DNI en una opción no solo práctica, sino también conveniente para el uso diario del transporte público.

Cómo podés pagar el colectivo con Cuenta DNI a partir de marzo 2026

Desde marzo de 2026, los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia pueden pagar el colectivo y el tren directamente con el celular gracias a la tecnología NFC. Esta función permite que el teléfono funcione como una tarjeta SUBE digital: solo hay que acercarlo al validador y el pago se realiza automáticamente, sin necesidad de abrir la app, escanear códigos QR ni tener conexión a internet en ese momento.

La herramienta ya funciona en la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y en varias localidades del interior, y además suma beneficios económicos. Quienes utilizan este medio de pago pueden acceder a reintegros del 20% en el valor de los pasajes los días lunes y martes, lo que convierte a la billetera digital en una opción práctica y también conveniente para el transporte diario.

cuenta DNI

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.
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