Los costos de la producción y la caída del consumo siguen siendo las principales preocupaciones de las empresas

La mayoría de las empresas registran una caída en todas las variables, y se observó que el 11,4% de las firmas dejó de exportar, mayormente por problemas de competitividad y costos o por factores cambiarios. El 33,0% de las empresas indicó una retracción en su producción respecto al promedio del primer trimestre del año, mientras que el 26,1% registró una suba.

En ventas, el 41,3% informó bajas y solo el 24,9% registró alzas. Respecto al empleo, en abril creció tanto la cantidad de empresas que incorporaron personal (14,8%) como la de aquellas que realizaron recortes (20,1%). "Esto está en línea con los números de empleo registrado de marzo con una pérdida neta de 4.162 asalariados (-0,4% vs. febrero), la más significativa desde mayo de 2024. Con este descenso, el nivel de empleo industrial se ubicó en su punto más bajo en más de dos años", destacaron.

En exportaciones, el 31,1% de las empresas registró caídas y solo el 15,2% subas. Un 11,4% dejó de exportar, principalmente, por problemas de competitividad y costos (57,8%) o factores cambiarios (31,3%).

Por segundo relevamiento consecutivo, los costos de producción se posicionaron como la principal preocupación empresarial, desplazando a la caída de la demanda de otras industrias que lideró en los dos relevamientos previos. El 30,4% señaló a los costos como su principal inquietud, destacándose entre ellos los salariales (43,6%). Además, el 25,5% de los encuestados señaló que a la caída de la demanda como segunda preocupación.

En cuanto a las expectativas, aumentó la proporción de empresas que perciben una situación peor a la del año pasado, mostrando cierta desmejora tanto a nivel empresarial, como sectorial y nacional. En el mismo sentido, se moderó el optimismo hacia el futuro, con una menor proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica empresarial (57,8% vs. 62,0% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (52,2% vs. 57,5%) y a nivel país (64,3% vs. 68,6%).

