5 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 6 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 6 de agosto de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de PNC

El organimso detalló que los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.

ANSES: Desempleo Plan 2

El organismo oficial detalló que los beneficiarios de la prestación por Desempleo Plan 2 perciben sus montos de julio con todas las terminaciones del DNI hasta el 11 de agosto.

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