Nuevos aumentos: el Gobierno actualizó los costos para patentar y transferir autos y motos El Gobierno renovó la tabla de referencia utilizada para calcular los aranceles registrales. La medida ya está vigente y modifica los montos que se pagan por los trámites de inscripción inicial y transferencia. Por Agregar C5N en









Nuevos aumentos: el Gobierno actualizó los costos para patentar y transferir autos y moto

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) actualizó la tabla de valuación de automóviles y motocicletas que sirve de base para determinar el costo de los trámites de patentamiento y transferencia. La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 160/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva escala reemplaza a la que estaba vigente desde fines de 2025 y comenzó a aplicarse a partir del 1° de agosto. Con esta modificación, los aranceles que deben abonar quienes inscriban un vehículo 0 km o transfieran una unidad usada pasan a calcularse sobre valores de referencia actualizados.

Según explicó el organismo en la norma, la revisión de la tabla responde a la necesidad de reflejar la evolución del mercado automotor. Para ello se tomaron como referencia estadísticas elaboradas por entidades del sector, entre ellas la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La disposición también establece el procedimiento para aquellos modelos que no figuren expresamente en el listado. En esos casos, los Registros Seccionales deberán fijar el valor de referencia tomando el correspondiente al año inmediato anterior y sumándole un 8%.

Los nuevos valores para patentar autos y motos Como ejemplo del impacto de la actualización, la transferencia de un Volkswagen Gol Trend 1.6 de cinco puertas, modelo 2012, tiene un costo de $101.300.