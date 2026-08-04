El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas llegaron al máximo en casi siete años La entidad adquirió u$s28 millones y alcanzó su quinta compra seguida. Las arcas treparon a u$s49.649 millones, por lo que llegaron a un nuevo techo en lo que va del gobierno de Javier Milei. Por Agregar C5N en









El Banco Central volvió a comprar dólares.

El Banco Central alcanzó este martes su quinta jornada consecutiva de compra de dólares y adquirió u$s28 millones, por lo que las reservas internacionales treparon a u$s49.649 millones, su nuevo máximo en casi siete años. De esta manera, la entidad acumula incorporados u$s46 millones en el inicio de agosto.

Con la compra de u$s28 millones este martes, la entidad lleva adquiridos u$s13.373 millones en lo que va de 2026, aunque la media diaria de agosto se encuentra lejos de los u$s103 millones de julio ya que quedó en u$s23 millones. En este marco, a pesar de que el comienzo del octavo mes del año mantiene la tendencia a la baja en las compras, la intensidad de la acumulación permanece mermada con respecto a los picos del programa.

En tanto, las reservas internacionales brutas sumaron u$s266 millones para cerrar la jornada en u$s49.642 millones. De esta manera, el stock bruto tocó su marca más elevada en casi siete años, tras revertir el lunes el impacto transitorio generados por los movimientos de los últimos días de julio explicado por las adquisiciones oficiales y la revalorización de activos.

El Banco Central volvió a comprar dólares. Las compras ocurrieron mientras el Gobierno busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central mediante una iniciativa girada al Congreso. El proyecto anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, se basa en "cinco premisas fundamentales" que apuntan a limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda.

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece cómo funciona el Banco Central de la República Argentina. Se trata de la Ley 24.144, sancionada en 1992, que fija la misión del organismo, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede desempeñarse.

En el inicio de agosto, el dólar se mantuvo arriba de los $1.500 El dólar oficial cotizó sin cambios este martes a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $5 en el inicio de la semana. El tipo de cambio cerró julio con un alza acumulada de $10. Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año. Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.