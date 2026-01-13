13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Atención jubilados de ANSES: por qué el 22 de enero es una fecha muy importante

La Administración Nacional de la Seguridad Social destacó que los beneficiarios deben prestar atención a esta fecha.

Por
Anses explicó por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 22 de enero.

Anses explicó por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 22 de enero.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los haberes de enero.
  • Los jubilados de la mínima cobran su haber hasta el día jueves 22.
  • Este mes los beneficiarios tendrán un aumento del 2,5%.
  • Además, volverán a cobrar el bono de refuerzo de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya está entregando los haberes de enero. En ese sentido, el organismo le indicó a los jubilados que perciben el haber mínimo, que cobrarán su prestación del primer mes del año hasta el día jueves 22.

Anses explicó hasta cuándo se cobran las Becas Progresar.
Te puede interesar:

Hasta cuándo puedo cobrar las Becas Progresar de ANSES en enero 2026

Jubilados ANSES
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aumentó la jubilación mínima de ANSES en enero 2026

Para este mes, el aumento de las prestaciones es del 2,5%. Es por eso que las jubilaciones y pensiones, con el refuerzo de $70.000 incluido, quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.299,32
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $314.509
  • Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: $419.299
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439

Bono de $70.000 de ANSES

Los jubilados y pensionados del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de $70.000. Este refuerzo le corresponde completo a quienes cobran $349.299, y en el caso de quienes cobren un poco más, reciben un bono proporcional de menor valor hasta llegar a $419.299.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses dio a conocer la fecha en la que la AUH termina de cobrar en enero. 

Esta es la fecha límite para la AUH de ANSES en enero 2026: de qué se trata

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 13 de enero

Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

El monto busca acompañar los gastos educativos del inicio de clases.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: cuándo se cobran los $85.000

Anses informó quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: quiénes pueden acceder

Anses difundió cuál es el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: se confirmó cuánto se cobra

Rating Cero

El nuevo flequillo abierto de Sadie Sink acompaña el cierre de una etapa clave en Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Sadie Sink, quien hace de Max Mayfield en Stranger Things: cambió su look

Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha. 

Portazo de Alfredo Casero: furia, abandono y desconcierto

Romina Gaetani.

Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

últimas noticias

Las empresas de micros de larga distancia tienen 60 días para implementar el nuevo sistema.

Cambio en los micros de larga distancia: los pasajeros deberán registrar el equipaje a su nombre

Hace 5 minutos
Una persona fue trasladada el Hospital Rivadavia.

Susto y derrumbe en un centro médico de Palermo: 11 pacientes debieron ser atendidos

Hace 16 minutos
play
Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Hace 42 minutos
Las dos mujeres mostraron documentación que acredita que trabajaron en las mansiones.

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales en su mansión

Hace 45 minutos
El micro recibió un fuerte impacto de atrás por parte de una camión de remolque.

Impactante choque entre un camión y un micro en Campana: hay dos heridos de gravedad

Hace 54 minutos