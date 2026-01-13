Atención jubilados de ANSES: por qué el 22 de enero es una fecha muy importante La Administración Nacional de la Seguridad Social destacó que los beneficiarios deben prestar atención a esta fecha. Por + Seguir en







Anses explicó por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 22 de enero. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los haberes de enero.

Los jubilados de la mínima cobran su haber hasta el día jueves 22.

Este mes los beneficiarios tendrán un aumento del 2,5%.

Además, volverán a cobrar el bono de refuerzo de $70.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya está entregando los haberes de enero. En ese sentido, el organismo le indicó a los jubilados que perciben el haber mínimo, que cobrarán su prestación del primer mes del año hasta el día jueves 22.

Jubilados ANSES Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Aumentó la jubilación mínima de ANSES en enero 2026 Para este mes, el aumento de las prestaciones es del 2,5%. Es por eso que las jubilaciones y pensiones, con el refuerzo de $70.000 incluido, quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.299,32

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $314.509

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: $419.299

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439 Bono de $70.000 de ANSES Los jubilados y pensionados del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de $70.000. Este refuerzo le corresponde completo a quienes cobran $349.299, y en el caso de quienes cobren un poco más, reciben un bono proporcional de menor valor hasta llegar a $419.299.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero