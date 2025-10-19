ANSES paga $2.241.349 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo incremento en los haberes jubilatorios a partir de noviembre de 2025, con una suba del 2,08%, en línea con el índice de inflación de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta forma, la jubilación mínima se elevará a $333.085,39, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.241.349,35. Además, se mantendrá vigente el bono de $70.000, que continúa reforzando los ingresos de los adultos mayores con prestaciones más bajas.
Aumenta la jubilación de ANSES en noviembre 2025
El aumento del 2,08% se enmarca en la fórmula de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este esquema garantiza que los ingresos de jubilados y pensionados acompañen el costo de vida.
Con la actualización, los beneficiarios que perciben la jubilación mínima pasarán de $326.362,44 a $333.085,39, mientras que los que cobran el haber máximo recibirán $2.241.349,35. En ambos casos, el incremento será automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante Anses.
El organismo también recordó que este ajuste impactará de manera directa en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en las Asignaciones Familiares, que se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad mensual.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Los pagos de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán el lunes 10 de noviembre, y ese mismo día se habilitará la consulta de recibos en Mi Anses.
Jubilados que cobran la mínima
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.
Los pagos se realizarán entre el 10 y el 28 de noviembre, según la terminación del DNI.
Jubilados que superan la mínima
DNI terminados en 0 y 1: viernes 21 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.