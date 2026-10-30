30 de octubre de 2026 Inicio
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Las pymes reclamaron incentivos al consumo y advirtieron que no hay respuestas del Gobierno

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Ricardo Diab, alertó sobre la crisis que atraviesa el sector por la caída de las ventas. "El poder adquisitivo está menguado y no hay financiamiento", remarcó.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Las pymes exigen respuestas al Gobierno.

Las pymes exigen respuestas al Gobierno.

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El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó sobre la crisis que atraviesan las pymes por la caída de las ventas y advirtió que el Gobierno no impulsa medidas para que crezca la actividad comercial. Además, remarcó que los reclamos del sector no obtuvieron respuestas.

Guillermo Michel.
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Diab dialogó con C5N en el marco del nuevo ciclo Voces y recalcó el desplome de la demanda en las pequeñas y medianas empresas: "Si bien analizamos positivamente que se trate de bajar la inflación, que haya equilibrio fiscal y pensar en nuevos mercados, eso tiene una consecuencia que afecta a las pymes. El consumo está cayendo desde hace muchos meses de forma consecutiva, lo que hace que muchas pymes cierren o hagan otras actividades. No tienen financiamiento y no consiguen crédito".

En tal sentido, atribuyó la merma del gasto interno en el núcleo pyme a la falta de medidas que fomenten las compras. "El consumo baja porque no hay políticas que lo incentiven, el poder adquisitivo está menguado y no hay financiamiento. La falta de financiamiento significa que no se puede pagar cuotas a largo plazo con un interés aceptable. No hay forma de incentivar el consumo sin plata en los bolsillos ni financiamiento para comprar. Además, hay que tener en cuenta la apertura del mercado, donde las industrias compiten contra el Estado chino más que con las empresas", aseveró.

Ricardo Diab, presidente de CAME.

Ricardo Diab, presidente de CAME.

En tanto, el presidente de CAME señaló que la entidad le acercó sugerencias a la administración libertaria: "Hay una competencia desleal por el contrabando y el ARCA invalida cuentas mientras en la puerta de ese negocio hay gente vendiendo mercadería de dudosa procedencia y sin facturación. El RIMI no alcanza para lo que representamos porque los valores de base son muy altos. Pensamos que debe haber una nueva matriz impositiva. Nosotros llevamos propuestas y alzamos nuestra voz".

Diab también mencionó la falta de comunicación con el Gobierno y lo que espera el sector para el próximo año: "Cada industria que cierra o empleado que queda afuera, es un consumidor menos para nosotros. No tenemos respuestas del Gobierno a nuestros mensajes. No hay un interlocutor que se interese por lo que decimos. De cara a 2027 la expectativa es que haya una reflexión de que con el equilibrio fiscal, una baja de la inflación y apertura del mercado no basta. El tejido social está crujiendo y pasándola mal".

En esta línea, precisó los sectores más afectados y la situación de los despedidos: "El rubro textil, indumentaria y calzados es uno de los que más está a la baja con la competencia de la venta online y los productos importados. También lo está el sector de alimentos y bebidas, farmacia, perfumería, construcción y ferreterías. Salvo la minería, litio, gas, petróleo y el agro, el resto está en situaciones muy complejas. En la gente sin empleo, en líneas genéricas creció el cuentapropismo y el monotributo. Se están yendo a trabajar en aplicaciones de viajes o de comida. Es muy difícil conseguir trabajo de calidad".

La industria de las pymes, en caída libre

El Informe de Coyuntura Industrial PyME elaborado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) remarcó que la producción fabril cayó un 4,9% interanual en julio y un 5% en comparación con junio. El análisis fue publicado mientras las pequeñas y medianas empresas enfrentan una menor actividad y la suba de los costos productivos.

La caída afectó a 12 de las 16 actividades industriales analizadas, mientras que el impacto más marcado se registró en Maquinaria y equipo, que se desplomó un 26,7%. Por detrás se ubicaron Textiles e indumentaria (-15,9%) y Productos minerales no metálicos (-12,6%). En tanto, la elaboración de alimentos y bebidas mermó un 0,5%.

El nivel de utilización en las plantas también refleja el panorama, ya que el uso de la capacidad instalada descendió al 58,2% en julio. En el rubro metalmecánico, el empleo de las instalaciones cayó 10,4 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2025.

Por otro lado, la situación afecta al empleo debido a que en junio el sector contabilizó 1.109.956 empleos registrados, lo que representa una baja de 62.073 trabajadores en la comparación interanual (-5%). Además, si se considera la evolución desde diciembre de 2023, el sector perdió 105.568 puestos formales.

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