Debate, reflexión y música: C5N estrenó Voces, la propuesta para analizar en público los temas urgentes

A sala llena en el C Art Media, la primera edición estuvo a cargo del periodista Alejandro Bercovich, quien se refirió a "los dueños de la Argentina" y el impacto de las medidas del Gobierno en la economía diaria.

Análisis, reflexiones y preguntas abiertas que invitaron al pensamiento y hasta generaron introspección. También hubo espacio para la música, el entretenimiento e incluso las risas. C5N inauguró Voces , una innovadora propuesta con público presente para debatir los temas que afectan a los argentinos en su día a día y que se instalaron como las preocupaciones más habituales en la vida cotidiana.

Miles de personas asistieron al C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita, para formar parte de la primera edición del ciclo. El debut de esta serie de encuentros fue denominado "La economía de tu bolsillo" y estuvo a cargo del periodista y conductor de La Ley de la Selva , Alejandro Bercovich , quien abrió un puente entre la audiencia, los comunicadores y otros especialistas en un formato para poner ideas sobre la mesa.

El público avanzaba en gran número hacia el complejo ubicado sobre la Avenida Corrientes desde la calle Leiva y la Avenida Dorrego. La expectativa quedó plasmada alrededor de las 19, cuando una multitud ingresó después de la apertura de puertas y llenó rápidamente el lugar mientras el DJ Villa Diamante musicalizaba la previa a puro color, a la par de que la gente ocupaba las sillas cerca del escenario y otros que preferían mantenerse parados.

Tras la presentación musical, el conductor de C5N ingresó entre los aplausos de los asistentes y focalizó su editorial en "los dueños de la Argentina" y la concentración del poder económico. "A los dueños no les gusta que se hable de ellos. De hecho, tienen departamentos en sus empresas para que no se hable" , expresó Bercovich sobre la élite que administra aspectos fundamentales y esenciales del país.

El periodista jugó con el público a adivinar a qué empresario se refería a medida de que soltaba una serie de pistas hasta revelar de quién se trataba. Detrás, una pantalla mostraba unas cartas que giraban a la par que el conductor mencionaba cada nombre.

Alejandro Bercovich y "los dueños de la Argentina": el dominio del poder económico

Bercovich enumeró a los seis empresarios que concentran el poder real ya que controlan recursos estratégicos y distintos puntos de la economía argentina. "Aprovechan los distintos ciclos económicos para hacerse parte de su patrimonio en el exterior, algo que no les gusta que se llame 'fuga de capitales' pero técnicamente se llama así. Es fundamental que la democracia debata a los dueños. Estas personas influyen tanto como los políticos sobre nuestra vida", remarcó.

Marcos Galperin (u$s7.600 millones)

"Contó que consiguió su primer financista errándole a propósito a la salida de una autopista en Estados Unidos para tener más tiempo y hablarle de su proyecto. Cuando lo consiguió, pudo perder plata durante un montón de años seguidos porque total tenía esos financistas y su familia de origen. Dijo que empezó en el garage, que es de una de las familias más ricas de la Argentina. Dice que reparte paquetes pero gana más plata prestando plata", expresó sobre el fundador de Mercado Libre.

C5N estrenó Voces y la primera edición estuvo a cargo de Alejandro Bercovich. Camila Alonso Suarez

Paolo Rocca (u$s7.300 millones)

Luego hizo alusión al dueño del Grupo Techint: "Militó de joven en la Izquierda revolucionaria en una organización en Italia llamada Lotta Continua. Está cambiando de rubro desde hace 10 años. Crece en Vaca Muerta y Milei le puso un apodo, aunque también le está dando programas RIGI para que perfore pozos petroleros sin pagar impuestos. Por un lado le pone un apodo burlón y por el otro le entrega subsidios multimillonarios".

Eduardo Eurnekian (u$s4.800 millones)

Bercovich también se refirió al dueño del conglomerado Corporación América: "Fue jefe de Milei durante más de 20 años. Dijo que tiene 3.700 empleados y que uno le podía 'salir fallado'. El exempleado le prorrogó la concesión de su principal negocio hasta 2056".

José Luis Manzano (u$s1.500 millones)

También nombró al fundador del grupo empresarial Integra Capital. "Es muy particular. Se fue haciendo dueño a medida que fue avanzando casilleros en la política. Tiene medios, en un momento se retiró de la política pero con Milei construyó el más fabuloso monopolio de servicios públicos", recalcó.

Marcelo Mindlin (u$s900 millones)

"Dice que no le gusta la política pero tiene fotos con todos los presidentes del siglo XXI. Cerró una fábrica de caucho y se compró una fábrica de cemento que no está vendiendo mucho y que tiene el horno principal apagado desde hace seis meses. El hombre está creciendo muchísimo en Vaca Muerta. Es un tipo muy hábil más allá de sus contactos políticos y tiene varios proyectos en marcha, como el de la fábrica de fertilizantes en Bahía Blanca", señaló el periodista acerca del presidente de la empresa Pampa Energía y de otras compañías.

Héctor Magnetto (u$s320 millones)

Por último, Bercovich mencionó al CEO del Grupo Clarín: "En una época, durante muchos años, almorzaba 20 ravioles. Ya tiene más de 80 años y sigue muy activo. No se puede pasar más de 20 minutos sin usar algún servicio proveído por él, como Internet, telefonía celular, telefonía fija, canales de televisión, radios y distribuidoras de cable. Cree que el de presidente es un puesto menor".

La inflación y la deuda pública como ejes

En otro fragmento de su presentación, el conductor respondió una serie de preguntas enviadas por el público, que apuntaron especialmente hacia la crisis económica y el impacto de las medidas del Gobierno. Las inquietudes reflejaron las dificultades para llegar a fin de mes, sumado a la previa del año electoral.

En este contexto, diferenció la inflación con respecto al nivel de los precios: "En general, son dos conceptos que suelen confundirse. La inflación es el ritmo al cual los precios se incrementan de manera generalizada y eso en algún momento puede llegar a interrumpirse y no lo hizo porque seguimos teniendo una inflación del 35% interanual con el dólar clavado y los sueldos clavados. Eso hace que el problema sean los precios y la distancia con los salarios".

"Acá la nafta cuesta más cara que en Estados Unidos. Uno dirá que hay un montón de cosas más caras que en Estados Unidos, pero hay que considerar el salario promedio de Estados Unidos. La brecha entre el ingreso y los precios quedó en un nivel inédito. ¿De qué sirve bajar la inflación si los precios siguen estando tan lejos de los ingresos?", se preguntó.

Una multitud participó de la primera edición de C5N Voces. Camila Alonso Suarez

Por otra parte, hizo alusión a las políticas del Gobierno sobre el endeudamiento público: "Milei dice que baja la deuda mientras la aumenta. Por supuesto que la aumenta con Caputo como ministro de Economía. La bicicletea con un talento de broker, de un tipo que estuvo 30 años llenándose de guita en Wall Street. Los que esperan que sigamos ajustándonos el cinturón para pagar la deuda tienen que revisar a quién benefició esa deuda y dónde terminó el dinero".

Durante el evento también hubo lugar a las presentaciones de las periodistas de C5N Gabriela Vulcano y Emilse Garzón, además de la economista Mercedes D'Alessandro, quienes se refirieron a los diálogos en el Gobierno de cara a 2027 y la concentración de la infraestructura digital.

La preocupación de las pymes y las críticas a las políticas laborales del Gobierno

Por otra parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, asistió al evento y alertó en diálogo con C5N sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas: "Si bien analizamos positivamente que se trate de bajar la inflación, que haya equilibrio fiscal y pensar en nuevos mercados pero eso tiene una consecuencia que afecta a las pymes. El consumo está cayendo desde hace muchos meses de forma consecutiva, lo que hace que muchas pymes cierren o hagan otras actividades. No tienen financiamiento y no consiguen crédito".

También detalló los planteos de la confederación: "Hay una competencia desleal por el contrabando y el ARCA invalida cuentas mientras en la puerta de ese negocio hay gente vendiendo mercadería de dudosa procedencia y sin facturación. El RIMI no alcanza para lo que representamos porque los valores de base son muy altos. Pensamos que debe haber una nueva matriz impositiva. Nosotros llevamos propuestas y alzamos nuestra voz".

En este marco, explicó la caída del consumo. "Baja porque no hay políticas que incentiven el consumo, el poder adquisitivo está menguado y no hay financiamiento. La falta de financiamiento significa que no se puede pagar cuotas a largo plazo con un interés aceptable. No hay forma de incentivar el consumo sin plata en los bolsillos ni financiamiento para comprar. Además, hay que tener en cuenta la apertura del mercado donde las industrias compiten contra el Estado chino más que con las empresas", expresó.

En tanto, Diab alertó por la falta de comunicación con la administración libertaria y lo que espera el sector para el próximo año: "Cada industria que cierra o empleado que queda afuera, es un consumidor menos para nosotros. No tenemos respuestas del Gobierno a nuestros mensajes. No hay un interlocutor que se interese por lo que decimos. De cara a 2027 la expectativa es que haya una reflexión de que con el equilibrio fiscal, una baja de la inflación y con una apertura del mercado no basta".

En esta línea, el presidente de la CAME precisó los sectores más afectados y la situación de los despedidos: "El rubro de textil, indumentaria y calzados es uno de los que más está a la baja con la competencia de la venta online y los productos importados. También lo está el sector de alimentos y bebidas, farmacia, perfumería, construcción y ferreterías. Salvo la minería, litio, gas, petróleo y el agro, el resto está en situaciones muy complejas. En la gente sin empleo, en líneas genéricas creció el cuentapropismo y el monotributo. Se están yendo a trabajar en aplicaciones de viajes o de comida. Es muy difícil conseguir trabajo de calidad".

Asimismo, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano remarcó la situación económica y las consecuencias en el empleo. "Hay una recesión técnica y eso implica una crisis en la ocupación y los ingresos. Hay una caída o un enfriamiento en la contratación laboral y por la escasez de ingresos también cayeron las renuncias. Como caen las renuncias, el lugar de los despidos es mayor. No hay contrataciones ni renuncias y los despidos continúan", expresó en diálogo con C5N.

En este marco, mencionó la reforma laboral: "No está la expectativa de que los trabajadores reclamen porque los resultados de un reclamo pueden llegar en años, por lo que hay un enfriamiento en los reclamos también. Esto tiene que ver con la reforma laboral, que produjo un efecto de disciplinamiento a los trabajadores. La reforma laboral se siente en el aumento de la desocupación, el aumento del trabajo informal y en los lugares de trabajo".

Por otra parte, remarcó la extensión de las jornadas laborales: "En los lugares de trabajo, produjo un efecto de negociación individual de las condiciones laborales. Lo que antes se pagaba como hora extra, ahora se paga como horas normales y como la gente tiene necesidad de seguir trabajando y cobrar un poco más, hay una extensión de la jornada laboral. Por disciplinamiento, los trabajadores están aceptando peores condiciones de trabajo porque no tienen alternativa".

También cargó contra la postura de la administración libertaria acerca del empleo. "El Gobierno está esperando que la reforma laboral genere una aceleración de la contratación laboral y lo cierto es que en este contexto económico no hay manera de que la reforma laboral tenga el efecto flexibilidador o acelerador de las contrataciones. No hay políticas de empleo, de formación profesional ni una estrategia para abordar los problemas como la transformación con la inteligencia artificial o el emergente tecnológico", aseveró.

Por otro lado, el abogado laboralista apuntó hacia el próximo año: "De cara a 2027, es probable que la crisis de los ingresos y la ocupación recrudezca y ese es el peor escenario para un presidente que busca la reelección o revalidar su propuesta política y su programa económico porque los trabajadores no ven los resultados del gobierno de Milei. Se dice que gobierno que busca una reelección con caída salarial, no puede reelegir".

"Pensando en una alternativa, el Gobierno tendría que caminar hacia un shock de ingresos y eso requiere un acuerdo social que no estuvieron dispuestos a implementar antes de proponer la reforma laboral. Se necesitan políticas de formación profesional y activas de empleo para afrontar los desafíos de la transición tecnológica y demográfica. A medida de que pasan los meses, las urgencias son cada vez mayores y cualquiera que quiera iniciar otra etapa de políticas tendrá que ocuparse de los ingresos de los trabajadores. Eso requiere recuperar el Consejo del Salario Mínimo, que el Gobierno lo abandonó y el salario mínimo está por debajo de la canasta básica", subrayó.

La preocupación del público por la crisis económica

En tanto, mientras aguardaban por ingresar, diferentes personas asistentes remarcaron con C5N su preocupación por la situación de la economía. "Yo llego hasta el día 7. Ayudo a una de mis hermanas, que es discapacitada y también a mi madre que es jubilada y pensionada y además ella también ayuda a mi hermana. Es una situación muy difícil y brava para todos. Si se ve casa por casa, es una situación dramática para algunos casos", remarcó Ramiro, de 34 años, que vive en Pilar y es analista de cobranzas y asesor legal.

"Cuando se miran los gastos, decís 'cobro esto y ¿qué me queda para mí? No queda nada. Tuvimos que recortar gastos y reorganizarnos un montón. La prepaga es un suicidio. Me ofrecieron beneficios y pago casi $240.000 por mes. Tuve que recortar muchos gastos. Se hacen cuentas sobre el pago de la luz, el agua, prepagas, canasta alimenticia y la medicación. Es muy difícil llegar a fin de mes. Usamos la tarjeta y eso es una ruleta rusa porque no se sabe cuál es el límite", advirtió.

C5N Voces y una gran convocatoria. Camila Alonso Suarez

Por su parte, Paula, de Esteban Echeverría y de 41 años, sumó: "Mi economía está muy mal. Tenía un kiosco y lo cerré hace unos meses. Salgo adelante gracias a mi mamá, que cobra jubilación y pensión. También vendo ropa por Internet pero está todo muy complicado para todos. Hablo con comerciantes en el barrio y está todo muy parado. Este gobierno me arruinó. No alquilo pero tenía préstamos con el negocio y todavía sigo pagando las cosas de la casa, que se rompe algo y hay que arreglarlo".

Asimismo, una jubilada llamada Marta, de Saavedra y de 73 años, remarcó: "Mi economía diaria está malísima. No llego a fin de mes. Mi hijo me da una mano. Cobro un poco más de la mínima porque pago alquiler. Es una locura. Milei no tiene la menor idea de la situación. No damos más, no sé cómo vamos a hacer para aguantar un año más. Los servicios y la comida aumentaron mucho. La mitad de mi sueldo se me va en el alquiler y las expensas. De medicamentos pago $180.000. Es una pena lo que le dejamos a nuestros nietos. Es caótico y tremendo".

"La vamos llevando. Me preocupa por mis hijas y mis nietos porque si sigue esto andaremos mal. Me preocupa porque no veo una reacción social ante el desastre que está armando el Gobierno. No hay un buen panorama. Si esto sigue así, nos iremos al demonio. No se puede seguir así porque esto es desastroso. Me da lástima porque uno vio otras cosas y esto no se supera, no hay una reacción. Eso se ve en muchos chicos y adolescentes que se conforman", advirtió Isaías, jubilado de 76 años que vive en Parque Patricios.