El Banco Central volvió a comprar dólares, pero las reservas brutas cayeron u$s447 millones Tras tres jornadas consecutivas sin intervenir, la autoridad monetaria adquirió u$s47 millones en el mercado oficial. Pese al saldo positivo de la rueda, las reservas cerraron en u$s50.154 millones. Por Agregar C5N en









La entidad que preside Santiago Bausili volvió a comprar dólares. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó las compras de divisas en el mercado cambiario tras tres ruedas consecutivas sin intervenir, registrando un saldo positivo de u$s47 millones. La cantidad adquirida representó el 7,6% del volumen operado en la jornada y se posicionó por debajo del promedio diario del mes, que se ubica en u$s65 millones. Sin embargo, a pesar de la intervención compradora del organismo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s447 millones y finalizaron la rueda en u$s50.154 millones.

Con este resultado, la autoridad monetaria elevó a u$s1.299 millones sus compras netas en lo que va de octubre, alcanzando un acumulado anual de u$s15.867 millones. La pausa previa en las operaciones oficiales había coincidido con un incremento en la demanda de cobertura cambiaria por movimientos propios del cierre de mes, vencimientos de instrumentos financieros y la volatilidad regional derivada de la devaluación del real brasileño tras los comicios en ese país.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a #ReservasBCRA pic.twitter.com/Kc1STAKmU5 — BCRA (@BancoCentral_AR) October 29, 2026 En paralelo con el regreso comprador del Central, el dólar mayorista cedió $3 respecto del cierre anterior, cotizando a $1.539 para la venta. En el segmento minorista, la pizarra del Banco Nación finalizó sin variantes a $1.560, mientras que el dólar informal o "blue" permaneció en $1.565. Asimismo, las cotizaciones financieras mostraron moderación, ubicándose el dólar MEP en $1.565,41 y el contado con liquidación (CCL) en $1.653,80.

Finalmente, el proceso de acumulación de reservas continúa bajo la exigencia de las obligaciones financieras del Tesoro, que deberá afrontar un pago de intereses con el FMI por aproximadamente u$s877 millones el 5 de noviembre. Si bien el acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa contempla un desembolso cercano a los u$s900 millones, la venia final del Directorio del organismo está programada para inicios de diciembre, por lo que esos recursos no estarán disponibles para cancelar el vencimiento inminente.