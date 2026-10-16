Marcela Pagano encabezó un encuentro del Observatorio PyME y alertó por el cierre de empresas

La diputada, junto a colegas de distintos partidos, reunió a referentes del sector en el segundo encuentro del Observatorio PyME, donde se analizó la pérdida de 32.290 empleadores desde noviembre de 2023 y las dificultades que atraviesan las empresas para subsistir en un contexto de bajo consumo.

Marcela Pagano mostró la cifra negativa de empleadores desde fines de 2023 a la fecha. Imagen optimizada con IA.

La diputada nacional Marcela Pagano encabezó este viernes el segundo encuentro del Observatorio PyME en la Cámara de Diputados , con representantes de cámaras empresariales y legisladores de distintos espacios políticos. La reunión tuvo como eje la situación de las pequeñas y medianas empresas, en medio de la caída del consumo y las dificultades para sostener la actividad.

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El encuentro se realizó en un escenario de preocupación por la producción nacional y el empleo. Uno de los datos centrales fue la pérdida neta de 32.290 empleadores desde noviembre de 2023, según un relevamiento de la Fundación Fundar basado en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Las cifras también reflejan una caída de 15.475 empleadores en la comparación interanual y una reducción de 948 durante el último mes relevado. Los números formaron parte del diagnóstico sobre los problemas que enfrentan las empresas para sostener sus actividades.

Entre las principales preocupaciones del sector se encuentran la reducción de las ventas, las dificultades de financiamiento y el aumento de los costos operativos. También se abordaron las condiciones necesarias para sostener los puestos de trabajo y fortalecer la producción nacional.

La reunión contó con diez representantes de organizaciones industriales, comerciales y empresariales de distintas actividades y provincias. Entre ellos estuvieron José Tamborenea, vicepresidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), vinculado también a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), y Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

La Diputada Marcela Pagano coordinó el segundo encuentro del Observatorio PyME en la Cámara de Diputados.

También participaron José Luis Bunter, vicepresidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), y Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer. La lista incluyó a Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

Completaron la nómina Rolando Kraemer, presidente de la Asociación de Kiosqueros y Almaceneros del Chaco (ACKUCh); Sandra Nicolás, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias Argentina (CAMEF), y Aldo Esposito, presidente de la Unión de Industriales para el Saneamiento de las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista (UISCUMARR).

Además, estuvieron Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmartinense, y Xavier Escalante, secretario de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

La convocatoria también contempló la participación de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Sergio Palazzo, Maximiliano Ferraro, Santiago Cafiero, José Glinski, Miño y Salzmann, además de una intervención virtual prevista de Oscar Herrera Ahuad.

La reunión contó con diez representantes de organizaciones industriales, comerciales y empresariales de distintas actividades y provincias. Prensa Marcela Pagano

El objetivo del Observatorio PyME

La convocatoria se realizó para fortalecer el diálogo entre el Congreso y los sectores productivos, incorporar sus demandas al debate parlamentario y promover propuestas para recuperar la actividad económica.

El encuentro dio continuidad a la reunión del 14 de septiembre, cuando Pagano encabezó la presentación del Monitor Mensual de Empresas de Fundar, con la participación de especialistas, dirigentes empresariales y representantes de distintos bloques legislativos.

Con este espacio, la diputada Pagano mantiene vigente un seguimiento de la situación de las empresas argentinas y acercar sus reclamos al Congreso, con especial atención a la industria nacional, el comercio y el empleo formal.