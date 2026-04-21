Habilitan anticipos del aguinaldo: quiénes pueden pedirlo y desde cuándo está disponible El mecanismo permite adelantar parte del aguinaldo antes de junio, pero está limitado a empleados públicos, empresas estatales y clientes del banco de Chaco. Por + Seguir en







Anticipo de aguinaldo: quiénes pueden pedirlo, cómo funciona y desde cuándo está disponible

Desde el lunes 20 de abril, un grupo específico de trabajadores en la provincia del Chaco cuenta con la posibilidad de acceder a un anticipo de aguinaldo, una herramienta que busca ofrecer alivio financiero en la antesala del cobro formal del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La medida está dirigida exclusivamente a empleados públicos provinciales, trabajadores de empresas estatales y usuarios del Nuevo Banco del Chaco, entidad que canaliza este beneficio. Además, su utilización es completamente voluntaria: cada persona puede decidir si recurre o no a este adelanto.

El anticipo no implica un pago adicional ni un refuerzo salarial, sino que se trata de una línea de crédito inmediata que adelanta una porción del aguinaldo. Ese monto será descontado automáticamente cuando se liquide el aguinaldo junto con los haberes de junio.

La acreditación se realiza en un plazo breve una vez aprobada la solicitud, lo que la convierte en una opción de acceso rápido para quienes necesiten liquidez en el corto plazo.

Cómo solicitarlo El trámite se realiza de manera digital. Los interesados pueden gestionarlo a través de la plataforma de home banking NBCH24, la aplicación oficial del banco o directamente desde cajeros automáticos.