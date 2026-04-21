21 de abril de 2026 Inicio
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Estos son los 3 grupos de jubilados que no cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cómo se distribuye el adicional extraordinario y qué beneficiarios quedan fuera del pago en el cuarto mes del año.

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El refuerzo económico se asigna según el nivel de ingresos del beneficiario.

El refuerzo económico se asigna según el nivel de ingresos del beneficiario.

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  • El bono de $70.000 de ANSES se paga completo solo a quienes cobran la jubilación mínima.

  • Existe un esquema proporcional para haberes que no alcanzan el tope fijado.

  • Algunos jubilados quedan excluidos por superar el límite de ingresos.

  • El refuerzo se deposita automáticamente sin necesidad de trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 el bono de $70.000 no será universal y solo alcanzará a determinados beneficiarios, mientras que otros grupos de jubilados quedarán excluidos por superar el tope de ingresos establecido por el organismo.

El aumento se aplica según la inflación informada oficialmente.
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Anses - Jubilación
El pago se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

El pago se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

El refuerzo completo está destinado a quienes perciben la jubilación mínima, que en abril se ubica en $380.319. En estos casos, el bono se suma automáticamente y el ingreso total asciende a $450.319. También lo cobran pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que sus ingresos no superen el haber mínimo.

Para quienes cobran más que la mínima pero no alcanzan el tope, Anses aplica un esquema proporcional que permite completar el ingreso hasta los $450.319.

Quiénes no cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

Quedan excluidos del pago del bono tres grupos de jubilados:

  • Quienes perciben haberes superiores a $450.319.

  • Titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio por encima del límite.

  • Beneficiarios que cobran más de una prestación y superan el tope establecido.

Anses - Jubilación
El sistema contempla un esquema proporcional para ingresos intermedios.

El sistema contempla un esquema proporcional para ingresos intermedios.

En estos casos, el organismo no otorga el refuerzo debido a que el ingreso total ya supera el umbral definido para el beneficio.

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