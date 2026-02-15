15 de febrero de 2026 Inicio
ANSES: así se adelantan aportes para jubilarse a los 50 y 55 años

La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un punto de quiebre en el sistema jubilatorio argentino. Cómo jubilarse antes con la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un punto de quiebre en el sistema jubilatorio argentino.

La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un punto de quiebre en el sistema jubilatorio argentino.

  • La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un antes y un después para el sistema jubilatorio argentino.

  • Este beneficio no se extendió y el plan de pagos otorgado por la ANSES perdió vigencia desde marzo de 2025.

  • Actualmente ofrecen un Plan de Pago de Deuda Previsional (UCAP), que permite completar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive.

  • Esta medida permite que las personas cancelen los periodos que elijan de acuerdo a sus posibilidades. Por lo tanto, no se solicitará ningún tipo de evaluación socioeconómica para acceder al mecanismo.

La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un punto de quiebre en el sistema jubilatorio argentino. Por decisión del Poder Ejecutivo, el beneficio no se prorrogó y el plan de pagos otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) perdió vigencia desde el 23 de marzo pasado.

El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.
En efecto, con el fin de la moratoria previsional, muchas personas que alcanzan la edad jubilatoria se encuentran con la imposibilidad de acceder al beneficio por no contar con los años de aportes necesarios.

Moratoria ANSES: así se adelanta aportes para jubilarse

El Plan de Pago de Deuda Previsional (UCAP) está orientado a mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que estén a 10 años o menos para cumplir la edad jubilatoria.

Este plan fue sancionado en 2023 y permite completar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, pero con alcance más restringido que las moratorias anteriores. Los pagos de las cuotas de la moratoria se realizan a través del Volante Electrónico de Pago (VEP).

Esta medida permite que las personas cancelen los periodos que elijan de acuerdo a sus posibilidades. Por lo tanto, no se solicitará ningún tipo de evaluación socioeconómica para acceder al mecanismo.

Cómo generar un VEP para el pago

  1. Entrá a Mi ANSES y buscar la sección Solicitud de Prestaciones; luego elegir Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores.
  2. Selecciona el o los períodos a abonar. Podés seleccionar uno o varios períodos.
  3. Generá el VEP para que puedas realizar el pago. Una vez abonado, ese período figurará como "pago acreditado".
Qué es el Plan de Pago de Deuda Previsional ANSES

El Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705) es un régimen de la ANSES que permite a trabajadores activos y próximos a jubilarse (mujeres 50-59, varones 55-64) saldar períodos sin aportes para completar los 30 años necesarios para jubilarse, utilizando la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor se actualiza y se paga vía VEP (Volante Electrónico de Pago) desde Mi ANSES, facilitando el acceso a la jubilación.

