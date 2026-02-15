15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES paga $2.486.347 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos haberes del sistema tras la actualización por inflación que impacta en todas las prestaciones.

Por
El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.

El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.

Pexels

  • El aumento se define por la inflación de enero, que fue del 2,9%.

  • La jubilación máxima alcanza los $2.486.347 en marzo de 2026.

  • El ajuste impacta en todas las prestaciones del sistema previsional.

  • El bono de $70.000 sigue dirigido a quienes cobran los haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en febrero de 2026 haberes que, tras la actualización por inflación, llevarán la jubilación máxima a $2.486.347 desde marzo, un monto destinado a quienes tienen los aportes más altos dentro del sistema previsional.

La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un punto de quiebre en el sistema jubilatorio argentino.
Te puede interesar:

ANSES: así se adelantan aportes para jubilarse a los 50 y 55 años

Anses - Jubilación
El haber máximo corresponde a quienes realizaron los aportes más altos.

El haber máximo corresponde a quienes realizaron los aportes más altos.

La inflación de enero 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%. Este dato es clave porque determina el aumento mensual de jubilaciones y pensiones, según el esquema de movilidad vigente.

Entre los rubros con mayores subas se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, que registró un 4,1%. En contraste, Educación tuvo un aumento del 0,6% y Prendas de vestir y calzado mostró una leve baja del 0,5%.

En cuánto quedaron las jubilaciones y pensiones de ANSES en marzo 2026

Con la actualización del 2,9%, la jubilación mínima pasará a $369.495 y podría llegar a $439.495 con el bono completo de $70.000. La jubilación máxima, en tanto, se ubicará en $2.486.347, el monto más alto del sistema para quienes cuentan con los aportes correspondientes.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.596, con un total cercano a $365.596 si se suma el refuerzo. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubicarán en $258.649, con un ingreso aproximado de $328.649 con bono.

Anses - Jubilación
El bono continúa focalizado en los jubilados de menores ingresos.

El bono continúa focalizado en los jubilados de menores ingresos.

La pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $369.495, que podría alcanzar los $439.495 si se mantiene el refuerzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las auditorías pueden derivar en suspensiones si no se cumplen los requisitos.

PNC de ANSES: nuevas causas por las que te pueden dar de baja el beneficio este año

El CUD vigente es clave en muchos casos para sostener la pensión.

PNC de ANSES: consejos para no tener problemas con el pago en 2026

El aumento previsional se calcula en base al índice de inflación mensual.

ANSES confirmó el aumento de la jubilación máxima: el monto de marzo 2026

El bono complementa el haber mínimo para mejorar el ingreso final.

Jubilados: cómo acceder a los $441.572 que ANSES paga en marzo

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 13 de febrero

El aumento se aplica en línea con el índice de inflación mensual.

De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026: aumento confirmado

Rating Cero

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

últimas noticias

El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Hace 8 minutos
Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Hace 11 minutos
El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Hace 13 minutos
Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Hace 18 minutos
play
Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

Hace 30 minutos