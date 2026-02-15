ANSES paga $2.486.347 en febrero 2026: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos haberes del sistema tras la actualización por inflación que impacta en todas las prestaciones. Por + Seguir en







El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec. Pexels

El aumento se define por la inflación de enero, que fue del 2,9%.

La jubilación máxima alcanza los $2.486.347 en marzo de 2026.

El ajuste impacta en todas las prestaciones del sistema previsional.

El bono de $70.000 sigue dirigido a quienes cobran los haberes más bajos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en febrero de 2026 haberes que, tras la actualización por inflación, llevarán la jubilación máxima a $2.486.347 desde marzo, un monto destinado a quienes tienen los aportes más altos dentro del sistema previsional.

Anses - Jubilación El haber máximo corresponde a quienes realizaron los aportes más altos. Freepik La inflación de enero 2026 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%. Este dato es clave porque determina el aumento mensual de jubilaciones y pensiones, según el esquema de movilidad vigente.

Entre los rubros con mayores subas se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, que registró un 4,1%. En contraste, Educación tuvo un aumento del 0,6% y Prendas de vestir y calzado mostró una leve baja del 0,5%.

En cuánto quedaron las jubilaciones y pensiones de ANSES en marzo 2026 Con la actualización del 2,9%, la jubilación mínima pasará a $369.495 y podría llegar a $439.495 con el bono completo de $70.000. La jubilación máxima, en tanto, se ubicará en $2.486.347, el monto más alto del sistema para quienes cuentan con los aportes correspondientes.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.596, con un total cercano a $365.596 si se suma el refuerzo. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubicarán en $258.649, con un ingreso aproximado de $328.649 con bono.

Anses - Jubilación El bono continúa focalizado en los jubilados de menores ingresos. Pexels La pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $369.495, que podría alcanzar los $439.495 si se mantiene el refuerzo.