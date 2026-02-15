ANSES paga $2.486.347 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.
Pexels
El aumento se define por la inflación de enero, que fue del 2,9%.
La jubilación máxima alcanza los $2.486.347 en marzo de 2026.
El ajuste impacta en todas las prestaciones del sistema previsional.
El bono de $70.000 sigue dirigido a quienes cobran los haberes más bajos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en febrero de 2026 haberes que, tras la actualización por inflación, llevarán la jubilación máxima a $2.486.347 desde marzo, un monto destinado a quienes tienen los aportes más altos dentro del sistema previsional.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%. Este dato es clave porque determina el aumento mensual de jubilaciones y pensiones, según el esquema de movilidad vigente.
Entre los rubros con mayores subas se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, que registró un 4,1%. En contraste, Educación tuvo un aumento del 0,6% y Prendas de vestir y calzado mostró una leve baja del 0,5%.
En cuánto quedaron las jubilaciones y pensiones de ANSES en marzo 2026
Con la actualización del 2,9%, la jubilación mínima pasará a $369.495 y podría llegar a $439.495 con el bono completo de $70.000. La jubilación máxima, en tanto, se ubicará en $2.486.347, el monto más alto del sistema para quienes cuentan con los aportes correspondientes.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.596, con un total cercano a $365.596 si se suma el refuerzo. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubicarán en $258.649, con un ingreso aproximado de $328.649 con bono.
La pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $369.495, que podría alcanzar los $439.495 si se mantiene el refuerzo.