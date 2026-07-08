La industria cayó 5,7% interanual en mayo y acumula una caída de 3,1% en 2026 En un nuevo reporte sobre el sector industrial a nivel nacional, el INDEC confirmó que aparte de la caída anual, en los primeros cinco meses del año cayó 3,1%. Por Agregar C5N en









El INDEC confirmó que aparte de la caída anual, en los primeros cinco meses del año la industria cayó 3,1%.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 5,7% en mayo respecto al mismo mes de 2025. El acumulado enero-mayo de 2026 presenta una disminución de 3,1% respecto al mismo segmento del último año. En comparación a abril, aumentó 0,4%.

"Productos textiles" fue el sector con mayor baja interanual (-26,2%) en el quinto mes de 2026; y "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear" (19,4%) y "Productos de tabaco" (14,6%), los de mayor suba. Es decir, solo 2 de 16 sectores crecieron en un año y el resto se desplomó.

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Industria: Productos textiles fue el sector con mayor baja interanual (-26,2%) en mayo de 2026; y Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, el de mayor suba (19,4%)https://t.co/QzR9zCk0r4 pic.twitter.com/afVeWe5mED — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 8, 2026 En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 23,4%; “Alimentos y bebidas”, 3,0%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 15,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 14,7%; “Productos textiles”, 26,2%; “Sustancias y productos químicos”, 3,1%; “Productos de caucho y plástico”, 10,2%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 12,5%; “Industrias metálicas básicas”, 4,0%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 7,3%; “Madera, papel, edición e impresión”, 2,9%; “Productos minerales no metálicos”, 2,3%; “Otro equipo de transporte”, 9,9%; y “Productos de metal”, 1,2%.

La construcción creció 6,3% en mayo, pero no recuperó la caída del modelo libertario Por otro lado, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 4,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).