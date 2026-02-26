26 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 480.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las colocaciones tradicionales recuperan protagonismo en escenarios de mayor estabilidad. Elegir bien el canal puede marcar una diferencia concreta en los resultados.

Por
Las versiones electrónicas

Las versiones electrónicas, al ofrecer tasas más altas, muestran mayor capacidad para resguardar el valor.

  • Un depósito de $480.000 a 30 días permite obtener una renta conocida desde el inicio.
  • Las ganancias pueden cambiar según se constituya de manera presencial o digital.
  • Los canales electrónicos ofrecen tasas más altas y mejores resultados finales.
  • Con inflación contenida, estas colocaciones vuelven a ser consideradas por perfiles conservadores.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa utilizada por quienes buscan generar ingresos adicionales sin quedar expuestos a la volatilidad de otras inversiones. Colocar $480.000 durante un período de 30 días permite calcular con precisión cuánto se obtendrá al vencimiento.

En el contexto económico de comienzos de 2026, las tasas se mantienen en niveles moderados pero aún atractivos frente a estrategias de bajo riesgo. Esto favorece decisiones financieras enfocadas en cuidar el capital y sumar un rendimiento mensual previsible.

La elección del canal para realizar este depósito se vuelve determinante, ya que impacta directamente en la tasa aplicada y, por lo tanto, en el monto final que recibe el ahorrista.

Cuánto ganas por depositar $480.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $480.000 a 30 días, los resultados difieren según la modalidad seleccionada. Si la operación se realiza en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $8.087,67. Así, el monto total al vencimiento es de $488.087,67.

En cambio, al constituir el plazo fijo a través de canales electrónicos, por home banking o su aplicación, la tasa asciende a una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%. Esta mejora permite obtener una ganancia de $9.863,01, elevando el total acreditado a $489.863,01. La diferencia responde a que las entidades financieras promueven las operaciones digitales mediante tasas más competitivas, lo que se traduce en un rendimiento superior en plazos cortos.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de suba de precios para el arranque de 2026 se ubican cerca del 2% mensual, un nivel más moderado que en etapas anteriores. En este sentido, estas colocaciones logran acercarse a un rendimiento real equilibrado.

Las versiones electrónicas, al ofrecer tasas más altas, muestran mayor capacidad para acompañar esa dinámica en el corto plazo. Aunque la diferencia pueda ser limitada, la renovación mensual del capital junto con los intereses permite sostener un efecto que se acumula. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y ajustar decisiones puede ser fundamental para mantener el valor del dinero.

