Programa Hogar de ANSES: cómo saber si cobro en septiembre 2025

El Programa Hogar es una medida social que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto a la Secretaría de Energía, con el objetivo de garantizar el acceso a garrafas de gas para hogares e instituciones sin red de gas natural. En septiembre de 2025, el beneficio continúa activo y puede verificarse de manera online o por canales oficiales si corresponde el cobro.
Programa Hogar de ANSES
La verificación del cobro puede hacerse online, por teléfono o correo electrónico.
ANSES
Quiénes pueden acceder al Programa Hogar de ANSES
El beneficio está dirigido a familias que no cuenten con conexión a la red de gas natural ni estén inscriptas en la Tarifa Social de Gas. Además, los ingresos del grupo familiar deben estar dentro de ciertos límites: hasta dos salarios mínimos vitales y móviles o categoría C del monotributo.
Cuando en el hogar hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se amplía a tres salarios mínimos o categoría D. En provincias patagónicas y en el partido de Patagones (Buenos Aires) rigen topes especiales: hasta 2,8 salarios mínimos si no hay CUD o hasta 4,2 salarios mínimos si lo hay.
Cómo saber si cobro el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025
La consulta puede hacerse a través de Mi Anses, ingresando con número de CUIL y clave de la seguridad social. En la sección “Mis Cobros” se visualiza si existe un pago pendiente del programa. También están habilitados otros canales:
Cuánto se cobra por el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025
El monto del subsidio Programa Hogar lo fija la Secretaría de Energía y depende de la provincia, cantidad de integrantes del hogar y época del año. En los meses de invierno suele sumarse un refuerzo.
Hogar Anses
El monto del beneficio varía según la zona, la época del año y la composición familiar.
ANSES
Existen bonificaciones adicionales para hogares con más de cinco integrantes o que residen en zonas frías incluidas en la Ley 27.637, que abarca localidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Salta, Tucumán y todas las provincias del sur.