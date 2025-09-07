Programa Hogar de ANSES: cómo saber si cobro en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente el beneficio, que otorga un subsidio económico destinado a la compra de garrafas en todo el país. Por







Los ingresos familiares y la ausencia de red de gas natural son claves para acceder al subsidio. ANSES

El Programa Hogar es una medida social que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto a la Secretaría de Energía, con el objetivo de garantizar el acceso a garrafas de gas para hogares e instituciones sin red de gas natural. En septiembre de 2025, el beneficio continúa activo y puede verificarse de manera online o por canales oficiales si corresponde el cobro.

Programa Hogar de ANSES La verificación del cobro puede hacerse online, por teléfono o correo electrónico. ANSES Quiénes pueden acceder al Programa Hogar de ANSES El beneficio está dirigido a familias que no cuenten con conexión a la red de gas natural ni estén inscriptas en la Tarifa Social de Gas. Además, los ingresos del grupo familiar deben estar dentro de ciertos límites: hasta dos salarios mínimos vitales y móviles o categoría C del monotributo.

Cuando en el hogar hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se amplía a tres salarios mínimos o categoría D. En provincias patagónicas y en el partido de Patagones (Buenos Aires) rigen topes especiales: hasta 2,8 salarios mínimos si no hay CUD o hasta 4,2 salarios mínimos si lo hay.

Cómo saber si cobro el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025 La consulta puede hacerse a través de Mi Anses, ingresando con número de CUIL y clave de la seguridad social. En la sección “Mis Cobros” se visualiza si existe un pago pendiente del programa. También están habilitados otros canales:

La línea telefónica 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas .

(opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de . El correo electrónico [email protected]