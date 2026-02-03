3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La renuncia de Lavagna en el Indec: cómo podría impactar en la economía la postergación del nuevo índice de inflación

El economista Christian Buteler alertó que la salida de Marco Lavagna y la decisión de volver a demorar la aplicación de la nueva metodología afectan la credibilidad del organismo, generan distorsiones en contratos, salarios y precios.

Por

La renuncia de Lavagna en el Indec: cómo impacta en la economía la postergación del nuevo índice de inflación

La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec y la postergación de la puesta en marcha del nuevo índice para medir la inflación volvieron a encender señales de alerta en el ámbito económico. Así lo planteó el economista Christian Buteler, quien advirtió que la decisión tiene un impacto directo en la credibilidad del organismo y en la forma en que los agentes económicos toman decisiones.

Se espera que la inflación se conozca el 10 de febrero.
Te puede interesar:

Tras la renuncia de Lavagna y la polémica en INDEC, cuándo se conoce el índice de inflación de enero

En declaraciones a Mañanas Argentinas, Buteler recordó que se había alcanzado un consenso para comenzar a aplicar la nueva metodología a partir de enero de 2026, pero el Gobierno decidió volver a postergarlo. “Esta decisión impacta en la credibilidad. Los agentes económicos usan este dato para hacer proyecciones, negociar salarios y poner precios. Cuando se deja de confiar en un índice, se empiezan a usar indicadores alternativos y eso complica mucho más el manejo de expectativas y perjudica el proceso de desinflación que quiere llevar adelante el Gobierno”, explicó.

El economista señaló que esta situación no es inédita en la Argentina. “Ya pasó que no creíamos en el índice oficial y aparecieron mediciones alternativas. Eso provoca una pérdida de credibilidad del Indec y hace que se empiecen a tomar otros números para evaluar cómo vienen la economía y los precios”, advirtió.

En ese sentido, aclaró que el debate no pasa por una manipulación directa de los datos, sino por la forma en que se mide la inflación. “El problema no es que digan que algo vale 11 cuando en realidad vale 15, sino que se cambia cuánto pesa cada componente en la canasta, y eso termina dando un resultado que representa mucho menos”, sostuvo.

Buteler también alertó sobre las consecuencias concretas en contratos, ingresos y activos financieros. “Todo contrato o precio que se ajuste por inflación, si la inflación no está bien medida, termina generando una pérdida real. Por eso la gente siente que la inflación da un número pero los precios suben más, o que los ingresos aumentan por encima de la inflación cuando en realidad hay una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo”, explicó.

Además, anticipó posibles efectos en los mercados. “Hay bonos y letras que ajustan por inflación que claramente pueden verse dañados en sus precios. Es probable que tengamos un impacto en los mercados financieros por este cambio”, afirmó.

Finalmente, señaló que la incertidumbre también repercute en el clima de negocios. “Cuando una empresa hace proyecciones y en vez de usar el índice oficial termina usando otro, eso tiene un impacto. Todo este ruido termina afectando decisiones de inversión y planificación”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec.

Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios"

Pedro Lines.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC que asume tras la renuncia de Marco Lavagna

play

Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia.

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia al INDEC: qué dijo

play

Marco Lavagna renunció al INDEC, a días del debut del nuevo IPC

La mortalidad infantil en Argentina tuvo un aumento preocupante en 2024.

Tras años de descenso, la mortalidad infantil subió al 8,5 por mil en el primer año del gobierno de Milei

Rating Cero

Lanzani fue atendido en el Sanatorio de Colegiales.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.
play

Bridgerton 4 ya llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la nueva temporada

Nuevo estreno en Netflix.
play

Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

La rutina física y alimentaria de Lenny Kravitz.

La impresionante transformación física de Lenny Kravitz: entrenamiento y veganismo

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

últimas noticias

Dura poco y te marca todo el cuerpo: la rutina de Xuan Ian, especialista en yoga

Hace 3 minutos
Paro de Trenes: el Ejecutivo podría dictar la conciliación obligatoria. 

Se define si habrá paro de trenes este jueves: reunión clave entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 15 minutos
La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era

Hace 19 minutos
Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría: pocos lo saben

Hace 23 minutos
El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña. 

El bodegón exquisito de Buenos Aires donde la calidad y la cantidad no se negocian

Hace 35 minutos