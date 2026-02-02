Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia al INDEC: qué dijo El economista dejó la conducción del organismo estadístico, cargo que ocupaba desde 2019, y se despidió del personal con un mensaje en el que repasó su gestión, agradeció a los trabajadores y habló de los desafíos pendientes. Por + Seguir en







Tras presentar su renuncia al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna difundió este lunes una carta dirigida a los trabajadores del organismo en la que intentó explicar las razones de su salida y dio por concluida una etapa que se extendió durante seis años, aunque no hubo menciones a los motivos políticos de su dimisión y a la tensión existente alrededor de la implementación del nuevo IPC, que sufrió distintas contramarchas e incluso una postergación en su publicación, planeada originalmente para septiembre.

En el texto, enviado por correo electrónico al personal, Lavagna definió su paso por el Indec como un período marcado por “mucho trabajo y enormes desafíos” y sostuvo que durante su gestión se lograron avances en la mejora de las estadísticas públicas.

El ahora ex titular del organismo señaló que la decisión no fue sencilla, pero remarcó que responde a la necesidad de encarar nuevos proyectos profesionales. “Es momento de cerrar esta etapa y afrontar nuevos desafíos, con la tranquilidad de haber compartido un tiempo intenso y valioso”, expresó.

Lavagna también reconoció que quedan iniciativas en desarrollo, entre ellas algunas vinculadas a la actualización de indicadores clave, y manifestó su confianza en que esos proyectos puedan ser completados en el corto plazo.

Sin embargo, en la carta no se explicitan los motivos políticos de la renuncia, que se produjo pocos días antes de la difusión del dato de inflación elaborado con la nueva metodología del organismo. En ese sentido, el texto se limita a un repaso de la gestión y a una despedida del personal, sin referencias al contexto político ni a eventuales tensiones vinculadas a la implementación del nuevo esquema de cálculo.

Hacia el final del texto, Lavagna destacó el rol del personal del Indec, al que calificó como el principal sostén técnico de la institución, y afirmó que el organismo seguirá consolidándose. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar en una actualización del marco normativo que permita fortalecer su funcionamiento a futuro.