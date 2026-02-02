2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

A pocos días de la difusión de los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología del organismo, asume el nuevo titular.

Por
Pedro Lines se desempeñaba como Director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC desde 2016. 

Pedro Lines se desempeñaba como Director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC desde 2016. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) tiene un nuevo titular. Pedro Lines asumió el cargo tras la renuncia de Marco Lavagna, a pocos días de la difusión de los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología del organismo. Lo oficializó el ministro de Economía Luis Caputo que, además anticipó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación.

Pedro Lines.
Te puede interesar:

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC que asume tras la renuncia de Marco Lavagna

En recientes declaraciones radiales, Caputo aseguró que Lines es "el número dos" y aclaró que se trata de un funcionario de excelente trayectoria. "Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, explicó. Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que por el momento se seguirá midiendo el IPC con la fórmula tradicional.

La renuncia de Lavagna se dio en el marco de la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde este mes y cuyos efectos se iban a observar con la difusión del dato correspondiente a enero. Este habría sido uno detonantes de la renuncia del exfuncionario según trascendidos, ya que no hubo consenso suficiente para que la medición en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) realizada entre 2017 y 2018 se publique el próximo 10 de febrero cuando se conocerá el dato de inflación de enero 2026.

Lavagna envió un texto a su personal donde defendió su paso por el Indec e indicó que se trató de un período marcado por “mucho trabajo y enormes desafíos” y sostuvo que durante su gestión se lograron avances en la mejora de las estadísticas públicas. No obstante, no mencionó motivos políticos que lo llevaron a la renuncia.

Pedro Lines
Pedro Lines.

Pedro Lines.

Quién es Pedro Lines

El nuevo titular del Indec tiene una larga trayectoria como economista y consultor. Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. En estos momentos, se encuentra realizando una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Desempeñaba funciones dentro del organismo como director técnico y se encargaba de coordinar y elaborar el Programa Estadístico Anual, además de desarrollar normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de censos y encuestas. También participaba en la construcción de indicadores sociales y económicos.

Entre 2011 y 2015 Lines desempeñó tareas como experto en Cuentas Nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar y desde 2016 a la fecha se desempeñaba como Director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC.

Las renuncias en el gobierno de Milei en 2026

Recién pasó el primer mes del año y en la administración del libertario ya se contabiliza un récord de renuncias. La más reciente es la del titular del Indec, Marco Lavagna, que dejó su cargo tras la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Hace una semana Luis Pierrini había renunciado a su cargo como secretario de Transporte, alegando motivos personales. Fue el propio Caputo quien agradeció su gestión y designó al arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular de la Secretaría de Transporte.

Tras la salida de Pierrini, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, también renunciaron la semana pasada.

A su vez, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y nombró en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachon como nuevo interventor. Otro que dejó su cargo fue Pablo Luis Santos, titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina, que fue reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, ex director general de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Por último, el Ejecutivo le aceptó la renuncia a Paul Starc en la UIF y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo. Su reemplazo es Ernesto Gaspari, quien cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito público y privado, con especialización en finanzas, administración y gestión estratégica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia.

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia al INDEC: qué dijo

play

Marco Lavagna renunció al INDEC, a días del debut del nuevo IPC

La mortalidad infantil en Argentina tuvo un aumento preocupante en 2024.

Tras años de descenso, la mortalidad infantil subió al 8,5 por mil en el primer año del gobierno de Milei

Crisis económica: el 15% de las empresas planea reducir su personal en el próximo trimestre

Según el INDEC, el 15% de las empresas planea reducir su personal en el próximo trimestre

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional

Rating Cero

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

Su guitarra aportó una impronta particular al sonido que compartía con Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda: pocos lo saben

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

últimas noticias

play
China Suárez.

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Hace 34 minutos
Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional

Hace 58 minutos
Pedro Lines.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC que asume tras la renuncia de Marco Lavagna

Hace 1 hora
La Fontana di Trevi recibe 10 millones de visitantes al año.

Turismo: desde ahora habrá que pagar para visitar la Fontana di Trevi en Roma

Hace 1 hora
play
Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

Hace 1 hora