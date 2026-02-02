Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

A pocos días de la difusión de los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología del organismo, asume el nuevo titular.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) tiene un nuevo titular. Pedro Lines asumió el cargo tras la renuncia de Marco Lavagna , a pocos días de la difusión de los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología del organismo. Lo oficializó el ministro de Economía Luis Caputo que, además anticipó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación.

En recientes declaraciones radiales, Caputo aseguró que Lines es "el número dos" y aclaró que se trata de un funcionario de excelente trayectoria. "Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, explicó. Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que por el momento se seguirá midiendo el IPC con la fórmula tradicional.

La renuncia de Lavagna se dio en el marco de la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde este mes y cuyos efectos se iban a observar con la difusión del dato correspondiente a enero. Este habría sido uno detonantes de la renuncia del exfuncionario según trascendidos, ya que no hubo consenso suficiente para que la medición en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) realizada entre 2017 y 2018 se publique el próximo 10 de febrero cuando se conocerá el dato de inflación de enero 2026.

Lavagna envió un texto a su personal donde defendió su paso por el Indec e indicó que se trató de un período marcado por “mucho trabajo y enormes desafíos” y sostuvo que durante su gestión se lograron avances en la mejora de las estadísticas públicas. No obstante, no mencionó motivos políticos que lo llevaron a la renuncia.

El nuevo titular del Indec tiene una larga trayectoria como economista y consultor. Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. En estos momentos, se encuentra realizando una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Desempeñaba funciones dentro del organismo como director técnico y se encargaba de coordinar y elaborar el Programa Estadístico Anual, además de desarrollar normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de censos y encuestas. También participaba en la construcción de indicadores sociales y económicos.

Entre 2011 y 2015 Lines desempeñó tareas como experto en Cuentas Nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar y desde 2016 a la fecha se desempeñaba como Director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC.

Las renuncias en el gobierno de Milei en 2026

Recién pasó el primer mes del año y en la administración del libertario ya se contabiliza un récord de renuncias. La más reciente es la del titular del Indec, Marco Lavagna, que dejó su cargo tras la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Hace una semana Luis Pierrini había renunciado a su cargo como secretario de Transporte, alegando motivos personales. Fue el propio Caputo quien agradeció su gestión y designó al arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular de la Secretaría de Transporte.

Tras la salida de Pierrini, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, también renunciaron la semana pasada.

A su vez, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y nombró en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachon como nuevo interventor. Otro que dejó su cargo fue Pablo Luis Santos, titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina, que fue reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, ex director general de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Por último, el Ejecutivo le aceptó la renuncia a Paul Starc en la UIF y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo. Su reemplazo es Ernesto Gaspari, quien cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito público y privado, con especialización en finanzas, administración y gestión estratégica.